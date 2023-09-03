أكد نائب رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم للشؤون الفنية هايف الديحاني، توقف منافسات دوري زين بدرجتيه الممتازة والأولى، بعد نهاية الجولة الثانية، على أن يحدد موعد استئناف المسابقتين في وقت لاحق.



وأوضح الديحاني الخميس الماضي أنه من الصعوبة استئناف مسابقتي «الممتاز» و«الأولى» مع نهاية فترة التوقف «أيام الفيفا» في 12 سبتمبر، وذلك لارتباط المنتخب «الأولمبي» بالمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية المقررة في مدينة (Hangzhou) الصينية والتي ستنطلق 19 سبتمبر الجاري.



وأضاف أن مجلس إدارة الاتحاد، وبتوصية من اللجنة التنفيذية، قرر إيقاف الدوري بدرجتيه لحين الانتهاء من المشاركة في الآسياد، وذلك لإتاحة الفرصة لمنتخبنا للاستعداد بالشكل المطلوب للدورة الآسيوية، بعدما وضعته القرعة في المجموعة الخامسة والتي تضم إلى جانبه منتخبات كوريا الجنوبية والبحرين وتايلند.



وبين أن إيقاف المسابقتين سيعطي فرصة جديدة للهيئة العامة للرياضة لتجهيز وصيانة الملاعب بالصورة المطلوبة، لضمان استمرار مسابقتي الدوري بانتظام وعدم إرباك الروزنامة التي وضعتها لجنة المسابقات، والتي تواجه صعوبات كبيرة في الوقت الراهن نظرا لعدم ظهور بعض الملاعب بالصورة المرجوة والمرضية، وكذلك لسلامة اللاعبين وحمايتهم من الإصابات الناتجة عن سوء أرضيات الملاعب.