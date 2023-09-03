

مريم بندق



قال مصدر، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، إن منح الإجازات الدراسية لاستكمال الدراسة للراغبين من الموظفين مستمر، ويتم إعداد خطة الابتعاث وفق احتياجات وشروط الجهات الحكومية.



وأضاف المصدر أن خطة الابتعاث تخضع عدديا وتخصصيا لكل جهة على حدة، ويتم التنسيق بين الشروط الواردة في لائحة البعثات والشروط التي تراها الجهة الحكومية ضرورية لتحقيق أهدافها من ابتعاث بعض موظفيها لاستكمال الدراسة، سواء في الخارج أو في الجامعات المحلية.



وبين أن «الديوان» يعكف على بلورة ودراسة وصياغة تعديل لائحة الابتعاث لتشجيع الموظفين الراغبين في استكمال الدراسة خارجيا ومحليا.



وأوضح أن البلورة والصياغة شبه النهائية تتم الآن في ضوء موافقات مبدئية من الجهات المختصة على المزايا والشروط الجديدة.



وردا على سؤال حول المزايا المادية، قال انه يتم أخذ ذلك في الاعتبار لافتا إلى زيادة مزايا الطلبة المبتعثين على نفقة وزارة التعليم العالي.



وبشأن سد شواغر القياديين، قال المصدر ان إجراءات تعيين القياديين تخضع لخطوات متدرجة بدءا من ضرورة أن تتوافر في المرشح الضوابط المطلوبة والتي منها سنوات الخدمة والإنجازات المحققة طوال هذه السنوات، وهذه الخطوة مسؤولية ديوان الخدمة المدنية والذي بدوره يرفع ملف الأسماء إلى مجلس الخدمة المدنية والمنوط به أيضا تنفيذ بعض الإجراءات قبل الموافقة على ترشيح الأسماء، مشددا على أن هذه الإجراءات والخطوات تتطلب بعض الوقت، مستدركا أنه تم تجهيز أسماء بعض القياديين للتعيين وفق ما تراه الجهة المختصة.