أكد أمين السر العام في النادي البحري ورئيس وفد المنتخب الكويتي المشارك في بطولة باشا الدولية للشراع المقامة حاليا في تركيا خالد الفودري أهمية مشاركة اللاعب الواعد مشاري الكندري، وهي المشاركة الثانية له في البطولة، وسط أكثر من 400 لاعب ولاعبة، مؤكدا أن تلك المشاركة من شأنها أن تمنحه الفرصة لمزيد من الاحتكاك وصقل قدراته وتنمية مهاراته في الوقت الذي يبذل فيه المدرب الوطني راشد الخطاف جهودا كبيرة في الوقوف إلى جانبه وفي تدريبه وتشجيعه، فيما يحظى الكندري بحماس كبير من خلال ما يحظى به من دعم وتشجيع من قبل إدارة الوفد ومن قبل والده عثمان الكندري، مضيفا أن الكندري وباقي زملائه في المنتخب تنتظرهم استحقاقات عديدة في الموسم الجديد من خلال المشاركة في البطولات الخليجية والإقليمية والأولمبية، وأن لجنة الشراع والتجديف والكاياك في النادي تكثف حاليا جهودها في هذا الإطار من خلال إقامة المعسكرات التدريبية الخارجية والمحلية تحت إشراف المشرف العام للجنة نايف الهده.