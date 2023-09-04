فاز المنتخب الإيطالي على بورتوريكو 73-57 أمس في مانيلا، وحسم تأهله إلى الدور ربع النهائي لكأس العالم لكرة السلة المقامة في الفلبين واليابان وإندونيسيا.



وضمنت إيطاليا احتلال المركزين الأول أو الثاني في المجموعة التاسعة لمنافسات في الدور الثاني، وذلك حسب نتيجة المباراة الأخيرة بين صربيا وجمهورية الدومينيكان، على أن تواجه الولايات المتحدة أو ليتوانيا في ربع النهائي.



وبلغت إيطاليا ربع النهائي للمرة الأولى منذ عام 1998، منهية فترة انتظار دامت 25 عاما، في حين حققت فوزها الثالث عشر تواليا على بورتوريكو، منها 7 في نهائيات كأس العالم، مقابل هزيمة واحدة كانت عام 1963 في المونديال أيضا.



وعوض المنتخب الإيطالي تأخره 41-43 بعد 26 دقيقة من صافرة البداية اثر تراجع مستواه في بداية الربع الثالث، ليتقدم قبل 6 دقائق من النهاية 62-50 بفضل الرميات الثلاثية القاتلة للنجم المخضرم جامباولو ريتشي (31 عاما) الذي نجح في رميتين حاسمتين بعدما كان أخفق في الأربع الأولى، لينهي اللقاء كأفضل مسجل لفريقه مع 15 نقطة بالتساوي مع زميله ستيفانو تونوت.



في المقابل، لم يرتق سيموني فونتيكيو، أفضل لاعب في إيطاليا منذ انطلاق المونديال، إلى مستواه المعهود فتراجع ابن الـ 27 عاما هجوميا حيث اكتفى بتسجيل 12 نقطة، منها رميتان فقط من أصل 9 عن المسافة البعيدة، إلا انه حسم الفوز لصالح منتخب بلاده قبل 30 ثانية من صافرة النهاية برمية ثلاثية، كما تألق دفاعيا بالتقاطه 12 متابعة.