انضم لاعب الوسط الدولي السابق الإسباني خوان ماتا إلى صفوف نادي فيسيل كوبي ليحل بدلا من مواطنه أندريس إنييستا المنتقل إلى نادي الإمارات، حسب ما أعلن ثاني الدوري الياباني لكرة القدم.



وتعاقد ماتا، بطل مونديال جنوب افريقيا 2010 وكأس أوروبا 2012 مع منتخب «لا روخا» والبالغ 35 عاما، مع النادي الياباني بصفقة انتقال حر بعدما غادر غلطة سراي التركي، حيث لعب 18 مباراة في موسم واحد (2022-2023).



وسار ماتا على خطا مواطنيه «مايسترو» خط الوسط إنييستا الذي أمضى 5 أعوام في صفوف فيسيل كوبي بين 2018 و2023، والمهاجم دافيد فيا بين 2019 و2020.



وقال ماتا الذي ارتدى قميص بلاده في 41 مباراة دولية خلال مؤتمر صحافي «أنا سعيد جدا لأنني أسير على خطاهما في هذه الدولة».



وفاز ماتا الذي أمضى معظم مسيرته في اسبانيا وانجلترا بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا عام 2012 والدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» عام 2013 مع تشلسي الانجليزي، ليعود ويحرز لقب المسابقة الأخيرة مع مان يونايتد عام 2017.