القاهرة - هالة عمران



أعلن د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتبارا من اليوم حتى الخميس 14 الجاري، وذلك في إطار رؤية الوزارة التي تهدف إلى ربط التعليم بسوق العمل من خلال الاعتماد على التعليم الفني وتحسين جودته لتخريج الكوادر والسواعد البشرية المدربة التي تخدم وتحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدام.



وكشفت الوزارة في بيان عن تفاصيل تقديم الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية (دبلوم المدارس الفنية نظام «3- 5» سنوات - دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام «السنتان بعد الثانوية») لعام 2023.



وأشارت إلى قيام الطلاب بتسجيل رغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة الإنترنت، باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري ومن خلال الموقع التالي علي شبكة الإنترنت .www.tansik.digital.gov.eg، وسيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة الموضحة بالبيان.



وبالنسبة لمواعيد إدخال الرغبات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات، أشارت الوزارة إلى انه يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة، ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاح لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة، وينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساء آخر يوم في المرحلة.



وبالنسبة لأماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني، أوضحت الوزارة في بيانها ان تلك الأماكن موجودة في معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة، الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.



وعن مزايا خدمة التنسيق الإلكتروني، أكدت انه يتم التيسير على أولياء أمور الطلاب بدلا من عناء ومشقة الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق، ويقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ويمكنه مراجعتها وطباعتها بما يقلل من الأخطاء في إدخال البيانات، وتتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات لعديد من المرات خلال فترة التنسيق الخاصة به حتى إغلاق الموقع.



وأضاف ان التنسيق الإلكتروني يسهل للطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة مما يمنع حدوث أي أخطاء، حيث يوجه الحاسب الطالب خلال عملية تسجيل الرغبات، وتمكن الطالب من الحصول على نتيجة ترشيحه من موقع التنسيق على الإنترنت فور إعلان النتائج.