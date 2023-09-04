اكتمال الربط الآلي مع الجامعات الخاصة والعمل جارٍ للربط مع «الداخلية» و«العدل» وجامعة الكويت

إجراءات فتح الملف وتحديث البيانات وإرسال الإشعارات عبر تطبيق «سهل» قريباً

بشرى شعبان

كشفت مديرة ادارة الرعاية الاسرية في وزارة الشؤون الاجتماعية سارة الدوسري ان عدد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية بلغ 40 ألف ملف بميزانية سنوية تبلغ 250 مليونا يصرف شهريا 20 مليونا تقريبا من 13 فئة اجتماعية

وأشارت الى ان الادارة تعمل على استكمال مشروع الربط الآلي مع الجهات الحكومية وجار العمل حاليا على الربط مع كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل بالإضافة الى جامعة الكويت بعدما تم الربط مع الجامعات الخاصة، وتطرقت الى العديد من اعمال الادارة، وبينت ان انطلاق الموسم الثالث من مشروع من كسب يدي ينطلق منتصف الجاري، وفيما يلي التفاصيل:

ما عدد المنتفعين من المساعدات الاجتماعية والميزانية؟



٭ عدد المنتفعين من المساعدات الاجتماعية 40 ألفا من الـ 13 فئة المحددة بالمرسوم 23/2013 والميزانية المعتمد 250 مليونا للسنة ويصرف منها 20 مليونا شهريا على الأقل.



الفئات المستفيدة



ما الفئات المستفيدة من المساعدات؟



٭ والفئات الـ 13 (الأرملة الذي توفي زوجها ولم تتزوج، المطلقة، اليتيم، الشيخوخة كل موطن بلغ الـ 60 عاما وليس لديه دخل، المريض كل من بلغ 18 عاما وثبت إصابته بمرض يمنعه من العمل وإعالة عائلته، الطالب المتزوج كل من التحق بالدراسة بعد حصوله على الثانوية العامة، السجين المفرج عنه، أسرة المسجون، العاجز ماديا، البنت غير المتزوجة من تجاوزت الـ 18 عاما وليس لها عائل او من بلغت الـ 35 عاما ولم تتجاوز الـ 60 عاما ولو كان لها عائل، المتزوجة من غير الكويتي او طلقت منه او توفي عنها وثبت عجزه عن القيام بأي عمل بناء على تقرير طبي معتمد من الجهات الرسمية وتعول ابناءها منه، المرأة الكويتية المتزوجة وبلغت 55 عاما ولم يثبت وجود مصدر دخل ثابت خاص بها.



بوتيك 33



ما مشروع التوسع في مشروع بوتيك 33؟



٭ ضمن برنامج عمل الحكومة تم ادراج انشاء مركزي منافذ لبوتيك في المناطق الى جانب مركز بوتيك 33 وتم فتح مركز في مدينة صباح الأحمد السكنية ويشمل قسما للتدريب (مشروع من كسب يدي) وقسم الحاضنات للعرض وبيع المنتوجات ويتم اختيار المنتفعات وفق الشروط المحددة، والمشروع الثاني جار دراسة اختيار المكان المناسب له بين المطلاع او غرب عبدالله المبارك سيكون في احد المشروعين بالتنسيق مع الرعاية السكنية.



التوسع في المشاريع



ما جديد الادارة؟



٭ جديد الادارة التوسع في منافذ بوتيك 33، بالإضافة الى التوسع في ورش تدريب من كسب يدي ومتابعة ميكنة الرعاية الاسرية والربط مع الجهات المعنية والعمل جار حاليا للربط مع وزارة الداخلية ووزارة العدل وجامعة الكويت وتم انتهاء الربط مع الجامعات الخاصة، وإضافة الى إطلاق خدمات الادارة عبر تطبيق سهل لاسيما الخاصة في المساعدات الاجتماعية من فتح الملف ومتابعة البيانات والإشعارات في حال وجود اجراء ومتابعة واعلام بقرب انتهاء المهلة.



من كسب يدي



ماذا عن مشروع من كسب يدي؟



٭ مشروع من كسب يدي تنفذه الوزارة بدعم من الامانة العامة للاوقاف ويشمل تنظيم دورات تدريبية للمنتفعين من المساعدات الاجتماعية صمن توجه الوزارة الهادف الى تطوير قدراتهم وتدريبهم للاعتماد على انفسهم اقتصاديا، وينفذ سنويا ضمن 3 مواسم ان الموسم الاول الذي نفذ في شهر مايو الماضي تضمن 4 ورش (خياطة، تركيب كريستال، وصناعة السفن، وصناعة الذهب وكل دورة ضمت 10 متدربات باستثناء دورة صناعة السفن 5 متدربات اجمالي المتدربات 35 والموسم الثاني أيضا ضم اربع ورش وكان بالتعاون مع جمعية الحرف القديمة خصص لنا مدربين وفي كل دورة 10 متدربات والموسم الأخير للعام الذي ينطلق الشهر الجاري ويضم خمس ورش (خياطة، الخزف، الاركت، اعادة تدوير ديكوباج) وبداية التسجيل منتصف الجاري.



ما شروط اختيار المنتفعين للاستفادة من بوتيك 33؟



٭ الاختيار يتم عبر لجنة اعتماد المبادرين بالوزارة برئاسة مدير ادارة الرعاية الاسرية وعضوية رئيس قسم مشروع «من كسب يدي» ورئيس قسم «بوتيك 33» وموظفين من قطاعي المالية والقانونية، بالإضافة الى 3 جهات خارجية هي الامانة العامة للأوقاف، والمعهد العربي للتخطيط وصندوق المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك لمزيد من الحيادية في اختيار المنتفعين للتأجير، وتدرس اللجنة الطلبات وتحدد المشاريع المميزة، وفق الانتاجية والمقدم الاول لشخصين على نفس النشاط.



كيف يتم التأجير؟



٭ التأجير اختياري وهناك منتفعون تدربوا في مشروع «من كسب يدي» واختاروا اماكن اخرى لتنفيذ مشاريعهم، والتأجير متاح لجميع المنتفعين ولو لم يتلقوا التدريب في المشروع.



الاشتراطات



ما الاشتراطات المطلوبة للاستفادة من «بوتيك 33»؟



٭ يشترط للتقدم بطلبات الانتفاع من خدمات الحاضنة ما يلي:



٭ أن يكون المبادر كويتي الجنسية.



٭ ألا يقل عمر المبادر عن 21 سنة عند تقديم طلب الانضمام للحاضنة للانتفاع من خدماتها.



٭ أن يكون المبادر ممن يتلقون المساعدات الاجتماعية وفقا لقانون المساعدات من غير العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.



٭ ألا يكون مسجلا في مراحل التعليم العام داخل أو خارج الكويت.



ما المستندات المطلوبة من المتقدمين للانتفاع بالمشروع؟



٭ على المتقدم بطلب الانتفاع من خدمات الحاضنة تقديم المستندات التالية:



٭ تعبئة نموذج طلب الانتفاع من الحاضنة.



٭ صورة من البطاقة المدنية.



٭ تقاضي المبادر مساعدة اجتماعية.



٭ عدم امتلاك المبادر رخصة تجارية.



٭ إقرار من قبل المبادر بأن جميع المستندات المرفقة بطلب الانتفاع من الحاضنة سليمة وصحيحة.



٭ إقرار من المبادر بالمشاركة في الفعاليات والبرامج التدريبية التي تنظمها الحاضنة والتي تقرها اللجنة المختصة حسب مصلحة العمل.



٭ تفويض الوزارة بإخلاء المحل في الحاضنة عند الإخلال بالشروط أو عند إنهاء المدة دون تحمل أدنى مسؤولية على الوزارة.



٭ شهادة صادرة عن وزارة التربية تفيد بعدم تسجيل المتقدم في مراحل التعليم الإلزامي داخل الكويت أو خارجها.



ما الذي يجب مراعاته عند تخصيص المحلات للمبادرين؟



٭ يراعــى الآتـــي عند تخصيص المحلات للمنتفعين والمبادرين:



٭ الأولوية في الاختيار للأنشطة والمشروعات الفريدة والمميزة والابتكارية.



٭ مراعاة نوع النشاط أو المشروع وحجمه وعدد العاملين فيه وطبيعة العملية الإنتاجية وتبعاتها، مع مراعاة التنوع في النشاطات.



٭ التركيز على المشروعات والنشاطات المكملة لبعضها البعض.



٭ نوع النشاط الإنتاجي والمشروعات التجارية.



٭ عدد العاملين في المشروع من متلقي المساعدة والمنتفعين.



٭ التنوع في المشروعات الملبية لغالبية احتياجات الزوار.



٭ مستوى المعرفة والمهارة لدى مقدم الطلب وخبراته.



٭ الجدوى الاقتصادية.



٭ جدية مقدم الطلب وكفاءته.



٭ للجنة تخصيص بعض الأجنحة الموجودة في الحاضنة لنشاطات أو مشروعات معينة دون غيرها.



٭ مدة عقد الانتفاع من المحلات في الحاضنة 6 أشهر تبدأ من تاريخ توقيع العقد، وتكون قابلة للتجديد لمدد مماثلة بموافقة اللجنة، على ألا تتجاوز 3 سنوات مع توافر الشروط.



٭ يحدد سعر الانتفاع بالمحل في الحاضنة بمبلغ وقدره 3.750 دينار للمتر المربع.



هل يجوز للوزارة فسخ عقد الايجار في بوتيك؟



٭ الحالات التي يجوز فيها لمشرف الحاضنة رفع تقرير اللجنة الفنية بطلب فسخ أو عدم تجديد العقد كالآتي:



٭ انتفاء أي من شروط الانتفاع الرئيسية الواردة في هذه اللائحة.



٭ إخلال المبادر بأنظمة الحاضنة وعدم التعاون مع الجهاز الإداري.



٭ عدم المحافظة على الشروط الصحية والبيئية.



٭ تكرار شكاوى المواطنين والجهاز الإداري.



٭ عدم تعاون المبادر مع مشرف الحاضنة والجهاز الإداري وعدم المشاركة في الفعاليات التسويقية أو التنموية التي تنفذها الحاضنة.



٭ انتفاء الجدوى الاقتصادية للنشاط أو المشروع.



٭ أي أسباب أخرى تصب في المصلحة العامة للحاضنة أو المبادرين الآخرين المنتفعين من الحاضنة.



٭ يحق للوزارة فسخ العقد الموقع أو إلغائه إذا أخل المبادر بأي من بنود العقد أو عند عدم تحقيق الشروط.