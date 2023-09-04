العجمي: مدارس التربية الخاصة استعدت لاستقبال 1522 طالباً وطالبة وتوفير 340 حافلة منها 100 لذوي الإعاقة

عبدالعزيز الفضلي



دشنت مدارس أجنبية العام الدراسي الجديد 2023/ 2024 حيث انتظم الطلبة في دوامهم صباح امس وسط استعدادات جيدة قامت بها تلك المدارس لاستقبال طلبتها.



وقالت مديرة إحدى المدارس الأجنبية سينيه فان هاسترت في تصريح خاص لـ«الأنباء» انه فيما هناك تجاوب وتعاون كبير من أولياء الأمور لانتظام أبنائهم في المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد، فإن المشكلة التي تواجههم تتمثل في الازدحام المروري خاصة امام أبواب المدارس، متمنية إيجاد حل لهذه المشكلة.



وأوضحت هاسترت أن هناك قضية أخرى مهمة تواجههم ايضا وهي صعوبة التعاقد مع المعلمين من الخارج، مضيفة: نرغب في التعاقد الخارجي لسد النقص في الهيئة التعليمية خاصة مع تزايد اعداد الطلبة.



وأكدت هاسترت في الوقت نفسه أن أبواب المدرسة مفتوحة للجميع لخدمة العملية التعليمية متمنية التوفيق والنجاح للطلبة في عامهم الدراسي الجديد.



وعن انطلاقة العام الدراسي الجديد قالت إن الأمور تسير بكل سهولة ويسر وفق الخطط الموضوعة لاستقبــــال الطلبة وتنظيـــم العملية التعليمية.



من جانب آخر، وفي إطار استكمال الاستعدادات لبدء العام الجديد للعام 2023-2024، أفاد مراقب الشؤون الإدارية لمدارس التربية الخاصة محمد العجمي بأن الإدارة أعدت خطه متكاملة للاستعداد للعام الجديد وجار إنجاز أعمال الصيانة بجهود وتعاون جميع قطاعات الوزارة المختلفة ومتابعة الخدمات الأساسية من نظافة ونقليات وتغذية وحراسة كما تم تجهيز الفصول الدراسية لاستقبال ما يقارب 1522 طالبا وطالبة من مدارس التربية الخاصة بالإضافة إلى توفير ما يقارب 340 باصا ويشمل منهم 100 باص مخصصة لذوي الإعاقة.



وأشار العجمي إلى أنه تم تجهيز الكتب المدرسية بالتعاون مع إدارة التوريدات والمخازن والتأكد من توفير كل متطلبات المدارس، موضحا أن عدد مدارس التربية الخاص 22 مدرسة.



كما شكر العجمي جميع المسؤولين على توجيهاتهم وإشرافهم وجميع فرق المدارس على تعاونهم واستعدادهم متمنيا للطلبة التفوق والنجاح في العام الجديد.