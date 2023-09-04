أسفرت قرعة دوري السوبر الأفريقي «السوبر ليغ» في نسخته الأولى التي ستقام خلال الفترة من 20 أكتوبر حتى 11 نوفمبر المقبل، عن مواجهة بطل أفريقيا الأهلي مع سيمبا التنزاني في المباراة الافتتاحية للبطولة في العاصمة دار السلام بتنزانيا، فيما سيواجه بترو أتليتكو الأنغولي نظيره ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، كما سيلعب الوداد المغربي مع إنييمبا النيجيري، والترجي التونسي مع مازيمبي الكونغولي، على أن يلتقي الفائز من مواجهة الأهلي وسيمبا مع الفائز من لقاء بترو أتلتيكو وصن داونز. وقد تتسبب مواعيد «السوبر ليغ» في نشوب أزمة مستقبلية بين مسؤولي الأهلي ونظرائهم في المنتخب الوطني المصري، والتي تكمن في خوض المباراة الافتتاحية يوم 20 أكتوبر، بينما يرتبط منتخب مصر بخوض معسكر في الفترة من 9 حتى 17 أكتوبر.