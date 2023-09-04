الهيئة تهتم بالجانب التوعوي في مجالات البيئة المختلفة حتى تصل الرسائل الصحيحة إلى الجمهور

أعربت المدير العام لهيئة البيئة بالوكالة والمفوض العام لجناح الكويت في معرض (إكسبو الدوحة 2023) للبستنة م.سميرة الكندري عن سعادتها بتوقيع عقد تنفيذ وتشغيل جناح الكويت في معرض الاكسبو والذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة الشهر المقبل.



وقالت الكندري في تصريح لـ «كونا» عقب توقيع العقد إن الكويت حرصت على المشاركة في هذه المناسبة نظرا لأهمية الموضوع المطروح من قبل اللجنة المنظمة لمعرض الاكسبو، وهو موضوع البستنة ومكافحة التصحر، مشيرة إلى أن هذا الموضوع مهم ليس للكويت فحسب بل للدول المحيطة بنا والعالم أجمع.



وأكدت الكندري أن معرض (اكسبو الدوحة) يشكل فرصة كبيرة للاطلاع على تجارب الدول في مكافحة التصحر وجهود الجهات المهتمة بالبيئة والزراعة والاستفادة منها، إضافة إلى الاستفادة من آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا والخبراء في هذا المجال، وهو ما يساعد في معالجة مشكلة التصحر والوصول إلى الاستدامة المنشودة.



وأشارت إلى العمل الجاد في إعداد الجناح الكويتي للوصول إلى مشاركة مميزة وفعالة تنقل جهود الكويت في البستنة بشكل عام وموضوع مكافحة التصحر بشكل خاص، وذلك من خلال محتويات الجناح المتعددة، وتسليط الضوء على عدد من المشاريع التي عملت وتعمل عليها الجهات المختلفة في الكويت من ورش العمل المتخصصة بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، إضافة إلى عدد من الشخصيات الكويتية المهتمة بهذا الموضوع.



وأضافت أن الهيئة تهتم بالجانب التوعوي في مجالات البيئة المختلفة وهو جانب لا يقل أهمية عن الجوانب الأخرى حتى تصل الرسائل الصحيحة والمبنية على حقائق علمية إلى الجمهور والى النشء والأجيال القادمة من خلال تنظيم الفعاليات داخل الجناح، وهو ما يدعم فكرة الاستدامة ونشر الوعي البيئي.



وعبرت الكندري عن سعادتها وتشرفها بدعوة الأشقاء في قطر للكويت بالمشاركة في معرض الاكسبو ودعوة أمير قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للقيادة السياسية في الكويت لحضور حفل الافتتاح، مبينة أن هذه المشاركة تختلف عن المشاركات الأخرى نظرا للعلاقات الأخوية التي تربط الكويت وقطر قيادة وشعبا، والشعور بأن العمل سيكون يسيرا وسهلا «وكأننا لم نخرج من الكويت».



وبينت ثقتها في نجاح الاخوة القطريين في الإعداد وتنظيم الاكسبو والفعاليات المصاحبة له، لاسيما انهم أصحاب نجاح في كثير من الجوانب التنظيمية آخرها عندما أبهروا العالم أجمع بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم (فيفا 2022)، متمنية التوفيق والنجاح لقطر وهو نجاح لجميع دول مجلس التعاون الخليجي.



يذكر ان معرض اكسبو الدوحة 2023 للبستنة ينطلق في الثاني من أكتوبر المقبل ولغاية مارس 2024 ويشارك فيه عدد من دول العالم وسيقام المعرض في حديقة البدع على مساحة 1.7 مليون متر مربع ومن المتوقع حضور حوالي 3 ملايين زائر من مختلف دول العالم.