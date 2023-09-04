بلغ إجمالي الموجودات لأضخم 20 بنكا خليجيا نحو 2.46 تريليون دولار كما في نهاية يونيو 2023، لتسجل ارتفاعا سنويا بنسبة 10%، وذلك مقارنة مع حجم أصولها البالغ 2.24 تريليون دولار كما في نهاية يونيو 2022.



وقد أظهرت دراسة قامت بها «أرقام» أن بنك «قطر الوطني»، المملوك بنسبة 51.93% لجهاز قطر للاستثمار، حافظ على المرتبة الأولى كأكبر بنك خليجي من حيث الموجودات، بعدما ارتفعت أصول البنك بنسبة 7% لتصل إلى 330.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2023 مقابل 308.9 مليارات دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.



واحتل بنك «أبوظبي الأول»، أكبر بنك إماراتي، المرتبة الثانية من حيث حجم الموجودات، وبنسبة ارتفاع 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتصل إلى 312.3 مليار دولار بنهاية يونيو 2023، فيما جاء البنك الأهلي السعودي أكبر بنك بالمملكة في المرتبة الثالثة، وبلغت موجوداته 265.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2023 وبنسبة نمو قدرها 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



وتبعه بنك الإمارات دبي الوطني بالمرتبة الرابعة بعد أن قفزت موجوداته بنسبة 14% لتبلغ 221 مليار دولار، ومن ثم مصرف الراجحي بالمرتبة الخامسة عند 209.2 مليارات دولار وبنسبة ارتفاع 11% عن الفترة المقارنة.



كما حافظ بنك أبوظبي التجاري على المرتبة السادسة بمقدار 142 مليار دولار، فيما صعد بيت التمويل الكويتي (بيتك) للمركز السابع بدلا من المركز الحادي عشر الذي سجله خلال الفترة نفسها من عام 2022، نتيجة الاستحواذ على «البنك الأهلي المتحد البحريني»، لتبلغ إجمالي موجوداته 120.3 مليار دولار.



أما على صعيد الأرباح فقد صعد بنك الإمارات دبي الوطني للمرتبة الأولى في البنوك الخليجية من حيث حجم الأرباح خلال الربع الثاني 2023 بعدما كان في المرتبة الرابعة في الربع المماثل، حيث ارتفعت أرباحه بنسبة 78% لتصل إلى 1696.5 مليون دولار مقابل 953.7 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.



بينما تراجع البنك الأهلي السعودي للمرتبة الثانية من حيث حجم الأرباح، على الرغم من ارتفاع أرباحه بنسبة 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتصل إلى 1337.5 مليون دولار خلال الربع الثاني 2023، في حين صعد بنك أبوظبي الأول للمرتبة الثالثة، بعدما كان في المرتبة الخامسة في الربع المماثل، حيث ارتفعت أرباحه بنسبة 45% لتبلغ 1147.5 مليون دولار في الربع الثاني 2023.



وهبط كل من مصرف الراجحي وبنك قطر الوطني للمرتبة الرابعة والخامسة على التوالي، بدلا من المركزين الثاني والثالث في الربع المقارن من العام السابق، نتيجة تراجع أرباحهما بنسب 3% و4% على الترتيب.



ومن حيث ودائع العملاء، حافظ كل من بنك قطر الوطني وبنك أبوظبي الأول على المركزين الأول والثاني على التوالي من حيث حجم الودائع، وبنسب ارتفاع بلغت 5% للأول، و15% للثاني، كما تقدم بيت التمويل الكويتي (بيتك) ليحتل المركز السابع بعدما كان في المركز الحادي عشر في يونيو 2022 من حيث حجم ودائع العملاء، نتيجة الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد البحريني، لتبلغ ودائع عملائه 74.6 مليار دولار.



وعلى صعيد القروض، حافظ بنك قطر الوطني على المركز الأول بنسبة ارتفاع قدرها 7% لتصل إلى 224.9 مليار دولار مقابل 210.5 مليارات دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، فيما شهدت الفترة الحالية ارتفاع بيت التمويل الكويتي (بيتك) للمركز التاسع من حيث حجم القروض بعدما كان في المركز الثاني عشر، نتيجة الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد البحريني، لتبلغ 62.1 مليار دولار.