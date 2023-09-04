استضافت الكويت ممثلة بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الاجتماع التحضيري الـ 16 للجنة الخبراء العرب للتراث الثقافي الطبيعي العالمي.



وقال الأمين العام للمجلس بالتكليف د.محمد الجسار، في كلمة خلال الاجتماع، إن هذا اللقاء يهدف إلى توحيد الجهود لموقف عربي موحد في طرح ملفات التراث الثقافي والطبيعي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).



وأضاف الجسار أن الاجتماع الذي يعقد ليومين يناقش ثلاثة ملفات لمدن عربية قبل عرضها باجتماع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) المقرر عقده في الرياض منتصف الشهر الجاري.



ولفت إلى أن الاجتماع سيبحث ملف محمية «عروق بني معارض» الطبيعية في المملكة العربية السعودية وملف «تل السلطان» في دولة فلسطين وملف جزيرة جربة في الجمهورية التونسية كتراث عالمي.



وأشار إلى أن الاجتماع سيناقش أيضا المواقع التراثية في البلدان العربية المهددة بالخطر لاسيما التي تقع في فلسطين جراء الاحتلال الاسرائيلي، كما سيعقد حلقة نقاشية حول واقع التراث العالمي بالبلدان العربية.



من جهته، قال خبير التراث وممثل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) د.فتحي جراي، في كلمة مماثلة، إن المنظمة تعي ما يحتاجه التراث في البلدان العربية من دعم في المحافل الإقليمية والدولية لتعانق العالمية وتصدر قائمات تراث الإنسانية الى جانب تراث بقية الشعوب. من جهتها، قالت مدير الشراكة المجتمعية والسياحة البيئية بالمملكة العربي السعودية آثار الخلاوي، فـي تصريــح لـ «كونا» على هامش الاجتماع، إن مشاركة المملكة في هذا الاجتماع جاءت لعرض الملف الخاص حول محمية «عروق بني معارض»، موضحة أن هذا الملف تم إعداده بجهود وطنية من جميع أصحاب المصلحة.