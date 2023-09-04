استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان صباح امس، رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.



كما استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد، بقصر بيان صباح امس، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد.



واستقبل سمو نائب الأمير وولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد.



كما استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، حيث قدم لسموه د.عادل علي إبراهيم المانع وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، وفهد عبدالعزيز حسن الجارالله وزيرا للمالية، حيث أديا اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينهما في منصبيهما الجديدين.



وقد وجههما سموه بتوجيهاته السامية على ضرورة مضاعفة الجهود والعطاء لما فيه مصلحة ورفعة الوطن، مشيرا سموه إلى أهمية التعاون مع السلطة التشريعية لمواجهة مجمل التحديات ودفع عجلة التنمية تحقيقا لآمال وتطلعات المواطنين وبما يعود بالخير والرخاء للجميع، متمنيا لهما التوفيق والسداد.



حضر مراسم أداء القسم رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله، ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب صاحب السمو الأمير السفير أحمد فهد الفهد، ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب، ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن العيسى.



وكان صدر مرسوم بتعيين وزير للتربية والتعليم العالي والبحث العلمي ووزير للمالية جاء فيه:



«بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم رقم 116 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له.



وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،



رسمنا بالآتي:



مادة أولى: يعين كل من:



1 - د.عادل علي إبراهيم المانع وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.



2 - فهد عبدالعزيز حسن الجارالله وزيرا للمالية.



مادة ثانية: - على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى ما يخالف ذلك، وينشر في الجريدة الرسمية.