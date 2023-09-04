العميد العمهوج: في اليوم الأول تم إنجاز وطباعة 6 جوازات كويتية والخدمة تقدم لمن بلغوا الـ 21 عاماً وما فوق

منصور السلطان



ضمن خطة وزارة الداخلية لمواكبة التطور العالمي فيما يخص تقديم الخدمات للمواطنين في شتى القطاعات، افتتحت الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر مكتبا خاصا لخدمة استخراج وتجديد جواز السفر للمواطنين الراغبين بالسفر اضطراريا في مطار الكويت T4 وذلك بطباعته خلال 15 دقيقة في نفس الموقع الذي سيعمل على مدار 24 ساعة.



من جانبه، اكد مدير عام الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر اللواء الشيخ فواز الخالد الصباح، أن تعليمات صدرت من قبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد الصباح بتقديم وتسهيل جميع الخدمات للمواطنين فيما يخص الجنسية والجوازات، لذلك تم الاتفاق والتنسيق مع الادارة العامة لنظم المعلومات على إنشاء مكتب خاص يتبع ادارة الجوازات من مهامه استخراج جوازات سفر للمواطنين في نفس المكتب خلال أقل من 15 دقيقة شريطة ان يكون لديه تذكرة سفر للمغادرة خارج البلاد في نفس اليوم.



وأوضح اللواء الخالد أن هذه الخدمة التي تقدم للمواطنين تأتي ضمن عدة خدمات تقدمها الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر لتسهيل الاجراءات، ضمن جدول زمني.



من جانبه، اعلن مدير عام ادارة الجوازات العميد عبدالله العمهوج، انه فور الاعلان عن فتح مكتب استخراج جواز السفر للمواطنين في المطار T4 تقدم 6 مواطنين لاستخراج جواز سفر لسفرهم للخارج، حيث تم انجاز المعاملة وطباعة الجوازات خلال اقل من 15 دقيقة وتسليمها للمواطنين.



وبين العميد العمهوج أن استخراج الجواز يتم للمواطنين ممن بلغوا 21 عاما وما فوق، ولا يسمح لمن دونها إلا بوجود ولي الأمر معه خلال إنجاز المعاملة.

الكويت في مصاف الدول المتقدمة

أشاد عدد من المواطنين والمواطنات بخدمة تجديد جواز سفر وطباعته في المطار دون الحاجة للذهاب الى مراكز الخدمة، ما يجعل الكويت في مصاف الدول المتقدمة التي تقدم خدمات إلكترونية لمواطنيها.

العميد العمهوج حضر فجراً للتأكد من العمل

حرص مدير ادارة الجوازات العميد عبدالله العمهوج على التواجد في الساعات الاولى من فجر امس للإشراف على العمل والتأكد على الجاهزية وعمل الاجهزة والربط مع الادارة العامة لنظم المعلومات وذلك لتقديم افضل الخدمات للمواطنين.