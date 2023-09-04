القاهرة - خديجة حمودة



وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بصياغة مسار تنموي متطور ومتكامل، يتسق مع أهمية وخصوصية المكانة الفريدة لسيناء، ويتناغم مع جهود الدولة المماثلة في كل ربوع مصر، وذلك بتكاتف جميع وزارات وهيئات الدولة.



جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس مع د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لجهود التنمية الشاملة بمحافظة شمال سيناء.



كما اطلع الرئيس السيسي في هذا الإطار، على الإجراءات والجهود الكبيرة التي بذلت في سيناء على مدار السنوات السابقة من أجل استعادة الأمن والاستقرار، بما يمهد الطريق لتنفيذ الرؤية التنموية للدولة والعديد من المشروعات القومية في سيناء، بهدف توفير الحياة الكريمة ومستوى المعيشة اللائق لأهالي سيناء.



من جهة أخرى، ثمن الرئيس عبدالفتاح السيسي العلاقات المصرية ـ الإيطالية المتميزة والشراكة الممتدة مع شركة «إيني»، وما تنفذه الشركة من أنشطة متعددة في مصر وفقا لأعلى المعايير العالمية، معربا عن التطلع لمواصلة التعاون المثمر بين مصر والشركة في مجالات البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج، بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر من قطاع الطاقة، وتعزيز النجاحات الكبيرة التي تحققت في هذا الصدد خلال السنوات القليلة الماضية.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي الرئيس التنفيذي لشركة «إيني» الإيطالية كلاوديو ديسكالزي وعددا من كبار مسؤولي الشركة، وذلك بحضور م.طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.



وصرح المستشار أحمد فهمي، بأن رئيس شركة «إيني» أعرب عن اعتزازه بالتعاون مع مصر في ضوء الروابط الوثيقة بين مصر وإيطاليا، مؤكدا الأهمية الكبيرة التي تمثلها مصر كأحد أهم الأسواق لنشاط وعمل الشركة على مستوى العالم، في ضوء الفرص الواعدة التي يتمتع بها قطاع الطاقة في مصر، لاسيما مع الاهتمام الذي توليه الدولة، والرئيس السيسي شخصيا، لتطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم العائد منه لمصر، وهو ما أسفر عن تأسيس نموذج للنجاح ينظر إليه عالميا بتقدير وإعجاب.



واستعرض ديسكالزي في هذا الإطار تطورات الأنشطة التي تنفذها الشركة الإيطالية في مصر، والتي تتم وفقا لأعلى معايير الكفاءة، مشيرا إلى أن «إيني» وشركاءها يعتزمون القيام باستثمارات جديدة في مصر، خلال السنوات الأربع المقبلة، بقيمة 7.7 مليارات دولار، في إطار حرص الشركة على تعزيز مشروعاتها الناجحة في مصر.



كما استعرض رئيس الشركة الإيطالية خطط البحث والاستكشاف المقبلة التي ستقوم بها الشركة، وأنشطة عمليات التنمية التي ستمكن «إيني» من الحفاظ على معدلات إنتاج كبيرة من الحقول، وأشار كذلك إلى التقدم الذي تحقق في مشروعات كفاءة الطاقة والاستدامة، المتعلقة بالتحول في الطاقة، وفقا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها مارس 2023.