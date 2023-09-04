القاهرة - محمد صلاح



أكدت الفنانة الشابة رحمة أحمد أنها في فترة إعادة ترتيب الأوراق وتصحيح الأوضاع في عملها الفني، فقد قررت التفكير والتركيز في اختياراتها الفنية القادمة وعدم قبول أي أعمال جديدة إلا اذا توافر فيه عدة شروط، أهمها ان تكون الشخصية التي تجسدها ذات تأثير في الأحداث الدرامية وغير مكررة، وإنتاج سخي وطاقم العمل كله يتم اختياره بعناية شديدة.



جاءت تلك القرارات التي اتخذتها رحمة بسبب موجة النقد اللاذع التي تعرضت لها قبل وأثناء وبعد عرض الجزء السابع من «الكبير أوي»، لذلك سعت الى تجديد نفسها بشكل مناسب.



من ناحية أخرى، قررت رحمة أحمد السعي للتواجد في كل مجالات المشروعات الفنية دون التركيز على السينما فقط رغم أنها وجدت نفسها فيها بشكل أكبر من خلال مشاركتها في فيلم «ابن الحاج أحمد» مع شيكو وسيد رجب، لكنها عشقت الدراما من خلال «الكبير أوي» وتألقت على المسرح مع مسرحية «على وضع الطيران».