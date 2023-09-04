عبدالحميد الخطيب



نفى النجم يعقوب عبدالله اتجاهه الى عالم الغناء وتفرغه لعالم الموسيقى، وكشف أن ما صرح به سابقا في هذا الشأن كان نوعا من الدعاية المقصودة للشخصية التي يجسدها في فيلمه السينمائي الجديد «شيابني هني» والذي بدأ عرضه للجمهور منذ أيام في الكويت والسعودية، وقال يعقوب في تصريح لـ «الأنباء»: شخصية «أسد» موجودة بالفيلم، وكان الهدف من نشر خبر عنها هو الترويج للعمل.



وتابع: «أسد» يواجه ضمن أحداث الفيلم العديد من المواقف التي تغير حياته تماما، فهو فنان يتأثر بثورة الإنترنت، ويحاول أن يصل الى حلمه، لكن يهضم حقه، فينتقل الى العمل في أماكن غير قانونية وسط أحداث شائقة مليئة بالمفاجآت، ولن اذكر تفاصيل اكثر، لكن ما يمكن إيجازه انها شخصية جميلة وممتعة وتحب الحياة «تبي تنطلق وبس».



وأكد يعقوب أن تجربة «شيابني هني» جديدة على المنطقة، وأوضح: آمنا بفكرة المخرج د.زياد الحسيني، وتعبنا كثيرا لنخرج في افضل صورة ممكنة ترضينا وترضي الجمهور العزيز، كذلك تضيف الى صناعة السينما في الكويت والخليج، فالعمل ضخم من ناحية المجهود والانتاج، متمنيا أن ينال العمل رضا كل من يشاهده.



يذكر أن نجوم «شيابني هني» حطوا رحالهم الفترة القليلة الماضية في الرياض، حيث قاموا بافتتاح الفيلم في السعودية بحضور كوكبة من الإعلاميين والصحافيين والفنانين وصناع السينما في المملكة، وحظي العمل بثناء المتواجدين جميعا والذين أكدوا انه إضافة حقيقية للفن الخليجي عامة، والفيلم من تأليف وإخراج: د.زياد الحسيني، ويشارك في بطولته عدد من النجوم منهم: يعقوب عبدالله، حمد العماني، فيصل العميري، روان مهدي، حلا الترك، عبدالله بهمن والنجم الهوليوودي رون بيرلمان، ومشاركة ضيوف شرف مثل: جاسم النبهان، والنجم البوليوودي جافيد جافري، والإعلامية حصة اللوغاني، وغيرهم.