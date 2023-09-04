أعلنت الهيئة العامة للرياضة سعيها للمحافظة على المنشآت الرياضية من خلال طرح الممارسات والمناقصات لتطويرها بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية لإقامة البطولات المحلية والدولية، وحتى لا تتعارض مع الرزنامة المحلية.



وقالت الهيئة في بيان صحافي ردا على تصريح نائب رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم للشؤون الفنية هايف الديحاني عن ملاعب كرة القدم بالأندية الرياضية: «انتهينا من أعمال الصيانة الزراعية لـ 6 ملاعب بالتنسيق مع الاتحاد لأندية السالمية، العربي، الشباب، النصر، الكويت واليرموك، حيث أفاد مسؤولو الاتحاد خلال الاجتماع الذي عقد بحضور أمين عام الاتحاد ورئيس لجنة المسابقات بجاهزية تلك الملاعب لإقامة التدريبات والمباريات الرسمية، بعد الكشف عليها واعتمادها، وجار الانتهاء من تطوير باقي الملاعب الفرعية والرئيسية وفقا للخطة التي وضعها قطاع الإنشاءات والصيانة والمرافق بالهيئة». وبينت الهيئة أنه سيتم تطوير أرضية الملاعب الرئيسية لكل من أندية القادسية، كاظمة وخيطان بتجديد طبقات التربة وإنشاء شبكة صرف وشبكة ري أوتوماتيكية حديثة وزراعتها بالعشب الهجين، علما بأنه سيتم تسليم أرضية الملاعب إلى الأندية لاستقبال المباريات والتدريبات بعد الانتهاء من كل الأعمال.



وأشارت الهيئة إلى أنه جار طرح ممارسة لتطوير وزراعة أرضية الملاعب الرئيسية بنادي التضامن والجهراء بتجديد وإحلال أرضية الملعب الرئيسي وإنشاء شبكة صرف وشبكة ري أوتوماتيكية حديثة.



وذكرت الهيئة أن ستاد جابر المبارك الصباح بنادي الصليبخات وستاد نادي الفحيحيل حاليا تحت الإنشاء وسيتم استلامهما من الشركة القائمة على التنفيذ لاستخدامهما لإقامة المباريات الرسمية الموسم المقبل 2024-2025، كما أوضحت الهيئة أنه تم تسخير إمكانيات الملعب الرئيسي لستاد جابر الأحمد الدولي لاستضافة مباريات الدوري العام خلال الجولتين الماضيتين والبطولات الدولية، وتم تسليم أحد الملاعب الفرعية لبعض الأندية المحلية لإقامة التدريبات عليه.