بيروت - ناجي شربل



ختم منتخب لبنان لكرة السلة مشواره في بطولة العالم الـ 19 التي تستضيفها إندونيسيا والفلبين واليابان بفوز ثان على إيران 81-73 في المباراة التي جريت بينهما ضمن ترتيب المراكز، حيث كان أفضل مسجل للبنان وائل عرقجي العائد من الإصابة 21 نقطة مع 7 تمريرات حاسمة، وسيرجيو درويش بـ 11 نقطة وكريم عز الدين.



وسبق للبنان الفوز في الدور نفسه على ساحل العاج بفارق 10 نقاط، بعد تلقيه 3 خسارات في الدور الأول للمجموعة الثامنة، أمام لاتفيا وكندا وفرنسا على التوالي.



وبهذا الفوز، يخوض لبنان الملحق العالمي المؤهل لنهائيات مسابقة كرة السلة في دورة باريس الأولمبية 2024، بعد تحقيقه الفوز وخسارة الصين أمام الفلبين 75-96.