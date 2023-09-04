علي إبراهيم



أصدر وزير التجارة والصناعة محمد العيبان قرارا وزاريا يلزم من خلاله جميع الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية المخصصة لبيع المواد الغذائية والاستهلاكية بتزويد الوزارة بقائمة أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية للأصناف التي تحددها في بداية كل شهر.

ووفقا للقرار الوزاري الذي حمل رقم 133/2023، فإن قائمة الأسعار يجب أن تشمل اسم المنتج والعلامة التجارية والوزن والمواصفات على أن يتم إرسال هذه القائمة إلى الوزارة من خلال البريد الإلكتروني.

وجاء في القرار انه سيعاقب كل من يخالف القرار بناء على المادة رقم 15 من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها.

وفي هذا الصدد، كشف مدير إدارة الجهاز الفني للجنة الاستشارية للإشراف على السلع وتحديد أسعارها فيصل الأنصاري عن أن الوزارة وقعت بروتوكول تعاون بينها وبين اتحاد الجمعيات التعاونية نهاية الأسبوع المنصرم بشأن تزويد الوزارة بالأسعار.

وأكد الأنصاري لـ «الأنباء»، أن اتحاد الجمعيات التعاونية أبدى ترحيبه بتوقيع بروتوكول التعاون وتفعيله الأسبوع الماضي، إذ سيمكن مفتشي قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك من مقارنة الأسعار بصورة مستمرة وضبط الأسواق بكفاء وفاعلية أكبر.