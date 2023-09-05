أسامة أبوالسعود



دأبت مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي منذ تأسيسها على اقتناء ونشر الكثير من أصول مخطوطات التراث العربي، وإتاحتها أمام الباحثين والدارسين والقراء، ولا يخفى على أحد قيمة ما تحويه تلك المخطوطات من معلومات نادرة وقيمة، وهي بمنزلة كنوز لا تقدر بثمن.



وتواصل مكتبة البابطين إصداراتها المميزة لأهم هذه المخطوطات لديها، حيث أصدرت المكتبة مؤخرا العددين 20 و21 من «سلسلة مخطوطات مكتبة البابطين»، وقد تم تخصيصهما لديوان الجوهري «قرط العصر» للشاعر أبي الحسن، عبدالواحد الجوهري.



وقال رئيس مجلس إدارة مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي الشاعر عبدالعزيز البابطين في تصدير الديوان: إن مكتبة البابطين تواصل رحلتها في نشر المخطوطات العربية النفيسة، وتخيرنا لهذا العدد نسخة نادرة ونفيسة من ديوان الشاعر عبدالواحد الجوهري المسمى «قرط العصر».



وأشار إلى ان الشاعر عبدالواحد الجوهري يحتل مكانة بارزة بين شعراء عصره، ولقب بـ «متنبي زمانه»، وكانت لشعره شهرة واسعة في الحجاز، حيث أقبل الناس على حفظ قصائده والتغني بأشعاره.



وحول سبب اختيار مكتبة البابطين ديوان الجوهري، قال الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين ان السبب الأول اننا في المكتبة نحرص على نشر المخطوطات التي لم تنشر من قبل، وديوان الجوهري لم تسبق طباعته، والسبب الثاني وراء نشر المخطوط يكمن في أن ناسخ الديوان هو الشيخ عبدالله بن أحمد العجيري (1285 ـ 1352هـ) أحد أعلام عصره، وكان شاعرا وراويا للشعر واشتهر بمعرفته دقائق البلاغة وبعذوبة الصوت في قراءة القرآن الكريم، وقد عاصر الملك عبدالعزيز آل سعود الذي اختاره ضمن باقة من العلماء والأدباء والفقهاء ليرافقوه خلال رحلته لتوحيد أراضي المملكة.