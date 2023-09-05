رد الدولي الإنجليزي جايدون سانشو على مدربه الهولندي إريك تن هاغ، زاعما أنه كان «كبش فداء لفترة طويلة»، وذلك بعد إبقائه خارج تشكيلة مان يونايتد في المباراة التي خسرها الأخير أمام أرسنال 1-3 في الدوري الممتاز لكرة القدم.



ولم يسافر ابن الـ 23 عاما مع يونايتد الى لندن لخوض المواجهة مع وصيف بطل الموسم الماضي. وقد برر تن هاغ استبعاد اللاعب عن الفريق بالقول «لم نختر جايدون بسبب أدائه في التمارين».



وتابع بعد المباراة «يجب عليك أن تصل إلى مستوى معين كل يوم في مان يونايتد، واستنادا إلى ذلك نقوم بخياراتنا في الخط الأمامي. بالتالي، لم نقم باختياره».



ورد سانشو على مدربه الهولندي، قائلا على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي «رجاء لا تصدقوا كل ما تقرأونه! لن أسمح للناس أن يقولوا أشياء غير صحيحة على الإطلاق، لقد قمت بتدريباتي بشكل جيد جدا هذا الأسبوع».



وتابع «أعتقد أن هناك أسبابا أخرى في هذا الموضوع لن أخوض فيها. كنت كبش فداء لفترة طويلة وهذا ليس عادلا! أحترم جميع القرارات التي يتخذها الجهاز الفني، ألعب مع لاعبين رائعين، وأنا ممتن لذلك، وأعرف أن كل أسبوع يشكل تحديا».



وشدد «سأواصل القتال من أجل هذه الشارة (شعار النادي) مهما حدث».



وانتقل الجناح الدولي إلى يونايتد عام 2021 من بوروسيا دورتموند مقابل 73 مليون جنيه استرليني، لكنه عانى لفرض نفسه واكتفى بتسجيل 12 هدفا فقط في 82 مباراة خاضها ضمن جميع المسابقات.



كين يتعرض للاعتداء في أرسنال



فتحت شرطة لندن تحقيقا في تعرض روي كين، قائد مان يونايتد السابق، ومحلل شبكة «سكاي سبورتس»، لاعتداء مزعوم في ستاد الإمارات.



وذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن كين البالغ عمره 52 عاما تعرض لاعتداء من أحد المشجعين خلال مشاجرة. وفي فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الواقعة، يظهر ميكا ريتشاردز، زميل كين في «سكاي سبورتس» خلال التصدي لرجل. وقال متحدث باسم «سكاي سبورتس» لموقع الشبكة على الإنترنت «نحن نتفهم أن الشرطة تحقق في اعتداء مزعوم من أحد المشجعين وقع مباشرة قبل اللقطات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي». وأضاف البيان في إشارة إلى مدافع سيتي السابق الذي يعمل مع كين «في اللقطات المنشورة، كان ميكا ريتشاردز يتصرف لإنهاء الأزمة».



وأعلن أرسنال أنه على علم بهذه الواقعة. وقال متحدث باسم أرسنال «تحقق شرطة العاصمة في هذه الواقعة، ونحن نتعاون بشكل كامل مع التحقيقات».