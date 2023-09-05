ضرورة اليقظة والحذر في ظل التحديات العديدة وما تشهده الساحة السياسية إقليمياً ودولياً

واثقون بأنكم ستبرون بالقسم وتلتزمون بالقوانين واللوائح ومبادئ وثوابت الديبلوماسية الكويتية

شهد ديوان عام وزارة الخارجية مراسم أداء قسم اليمين القانونية لـ 122 من موظفي الوزارة المنقولين من الوظائف المدنية إلى كادر السلكين الديبلوماسي والقنصلي بموجب القرار الوزاري رقم 128/2023 الصادر بتاريخ 18 أبريل 2023 وتنفيذا للمادة 20 من القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الديبلوماسي والقنصلي وتعديلاته.



وأدى هؤلاء قسمهم أمام وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله الذي هنأ أخواته وإخوانه الديبلوماسيات والديبلوماسيين الجدد لاجتيازهم البرنامج التدريبي والأكاديمي الذي أداره معهد الشيخ سعود الناصر الصباح الديبلوماسي الكويتي.



وأعرب وزير الخارجية عن بالغ الاعتزاز بانضمامهم إلى السلك الديبلوماسي وعن ثقته بأن الديبلوماسيات والديبلوماسيين الذين أدوا القسم سيبرون به وسيلتزمون روحا ونصا بمضامينه وموجباته إخلاصا للوطن والأمير والتزاما بالقوانين واللوائح والقيم الوطنية النبيلة ومبادئ وثوابت الديبلوماسية الكويتية وحرصا على خدمة مصالح المواطنين الكويتيين في الخارج ووضع اسم الكويت نصب أعينهم.



ووجه الديبلوماسيات والديبلوماسيين نحو تأدية الواجب بكل مهنية وإتقان والعمل بجهد دؤوب وتوظيف ما تلقوه من معلومات وخبرات في مهامهم العملية وحثهم على تمثيل الكويت في الخارج التمثيل المشرف من أجل رفع شأنها في جميع المحافل الدولية والمحافظة على ما جبل عليه أهل الكويت من خصال حميدة.



وشدد على ضرورة اليقظة والحذر في عملهم في ظل التحديات العديدة التي سيواجهونها في ميادين العمل وما تشهده الساحة السياسية إقليميا ودوليا.



وتمنى لهم المزيد من النجاح والتوفيق في خدمة الكويت وشعبها في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.



وفيما يلي أسماء موظفي الوزارة المنقولين من الوظائف المدنية إلى كادر السلكين الديبلوماسي والقنصلي الـ 122 هم:



٭ وفاء محمد موسى البكر



٭ محمد عبدالوهاب الحمود العبدالوهاب



٭ غانم عبدالمحسن غانم الغانم



٭ سندس يوسف عبدالله العنيزي



٭ نجود يوسف محمود الميعان



٭ غيداء يوسف عبدالله فضالة



٭ شيخة ناصر حمد الوقيان



٭ مها سامي محمد الكليب



٭ حنان سليمان حمد السلطان



٭ إقبال فهد يوسف الغانم



٭ منى عبدالله علي الشويع



٭ شيخة عيسى عمر العتيق



٭ مها عبدالله حماد الصيفي



٭ لولوة سعود عبدالعزيز الرشيد



٭ نورة مساعد عبدالعزيز الرباح



٭ فرح محمد محمود العوضي



٭ فيصل محمد عباس المطوع



٭ عنود علي عبدالله الصالح



٭ عبدالعزيز سعود فرهود العتيبي



٭ الشيماء محمد عباس الغضبان



٭ أبرار جاسم محمد الميعان



٭ فجر عادل منصور البعيجان



٭ أمينة جمال يوسف الدواس



٭ زهراء عبدالهادي عبدالحميد الصالح



٭ أسيل خالد زيد الشهاب



٭ ثامر فيصل عجلان العنزي



٭ عزيزة سعود عبدالرزاق الخالد



٭ شيخة خالد عبدالله الانصاري



٭ ريهام يوسف سالم الوهيب



٭ عبدالرزاق محمد محمود الفيلكاوي



٭ فلاح أحمد عبدالله الفلاح



٭ فيصل عبدالوهاب جاسم الصميط



٭ غازي فيصل عبدالعزيز المرشد



٭ حصة عبدالله إبراهيم الفيلكاوي



٭ مهنا محمد جابر المهنا



٭ إبراهيم بدر سالم الزايد



٭ فهد راشد هدروس البذالي



٭ لولوة حمد عبدالله الرومي



٭ خالد حمد راجح المخيال



٭ شريفة طارق محمد بوخضور



٭ نورة محمد فهد الشايجي



٭ بدر فهد عبدالرحمن الجاسر



٭ عبدالله فهد عبدالله السعيدي



٭ ضاري عبدالله علي اظبيه



٭ لطيفة خالد صقر الغانم



٭ حصة صلاح علي حمادي



٭ خالد عبداللطيف عبدالرحمن الياقوت



٭ محمد علي محمد السبيعي



٭ شمايل عبدالله دعيج الخالدي



٭ فاطمة مساعد يعقوب اللوغاني



٭ عبدالله يعقوب يوسف بوعباس



٭ دلال يوسف أحمد الماص



٭ نور خالد مطلق الدويلة



٭ عبدالله محسن حمد المخيال



٭ علياء علي عبدالعزيز القطيفي



٭ فهد عبدالله أحمد الرياحي



٭ ريم يوسف سلطان السالم



٭ عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن السلوم



٭ عبدالله مزيد محمد الحسيني



٭ سليمان ثامر إبراهيم السيار



٭ أحمد عادل فهد الرقم



٭ فيصل أحمد أحمد الفوزان



٭ ضحى عبدالرحمن خليفة الريش



٭ هبة عبدالعزيز خالد المخيزيم



٭ هبة صباح ناصر صباح الصباح



٭ أسماء وائل محمد الحساوي



٭ روان سعد محمد الوسمي



٭ رحيق جاسم محمد العباد



٭ زين عبدالعزيز سعود العبدالرزاق



٭ نورة عبدالله أحمد الأحمد



٭ بشاير أحمد سيد عبدالمحسن الرفاعي



٭ خالد نايف رميح المطيري



٭ عبدالرحمن محمد عبدالعزيز القديري



٭ مشعل عبدالعزيز خلف الخلف السعيد



٭ أحمد علي فلاح العلي



٭ جمال عبدالرحمن حمود العتيبي



٭ لولوة سعود عبدالعزيز الراشد



٭ عبدالله حسين علي العبيد



٭ عجيل حمد أحمد الأحمد



٭ مها جمال ناصر الطخيم



٭ فيصل نصار سطام الخمسان



٭ سامي طلال سوعان العنزي



٭ خالد خليفه دهيسان بوشيبه المطيري



٭ روان بدر محمد بوقمبر



٭ سعد محمد سعد النويف



٭ فضة نايف فيصل الدويش



٭ عبدالعزيز محمد صالح الذويخ



٭ أسماء عبدالله أحمد الحجي



٭ زياد عبدالرحمن محمد ابوحيمد



٭ محمد باني سعد دخنان الرشيدي



٭ روان عصام علي الملا



٭ فجر اسامة عبدالرحمن الجسار



٭ طيبة صلاح عبدالله المضف



٭ عبير عدنان سيف الخوالد



٭ إيلاف عبدالرحمن خليفه الريش



٭ أروى خالد جاسم العميري



٭ موضي عبدالله محمد الخلف



٭ فهد عبدالله صالح العجيل



٭ هيا صالح حمد الإبراهيم



٭ طيبة عبدالرحمن صالح العواد



٭ دعاء حسين حمزة العوض



٭ عبدالله يوسف سعود الوقيان



٭ سليمان جمال يوسف الدواس



٭ منيرة محمد عيسى الرجيب



٭ فاطمة راشد جاسم المسبحي



٭ هيا خالد راشد العريفان



٭ ألطاف خليل إبراهيم دنبوه



٭ نوف خالد أحمد بن سلامة



٭ منيرة فواز دعيج سلمان الصباح



٭ جاسم محمد عبداللطيف السعيد



٭ بدر أسعد صالح السعيد



٭ مريم عبدالعزيز صالح السليمان



٭ سارة مسعود منصور الصالح



٭ خير النساء سلمان عبدالله القلاف



٭ أحمد فهد أحمد المنصور



٭ فهد حميدي سعد الفجي



٭ خلود حزام نحيطر الشريكة الرشيدي



٭ الزين حسن يوسف الجسمي



٭ ريم عبدالرزاق سليمان المرشود



٭ مريم علي عبدالمحسن العلي



٭ دلال رجا اديلم حسن العنيزي