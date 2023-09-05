أكد آمر محمية الجيش العقيد الركن فلاح الحجرف أن الهدف من إنشاء المحمية هو الاكتفاء الذاتي لمختلف قطاعات الجيش، وذكر الحجرف في تصريح صحافي ان مساحة المحمية تقدر بمليون متر مربع، مشيرا الى انه تمت زراعـة 30 ألف متر مربع خلال المرحلة الاولى. وأضاف العقيد الحجرف انه استمرارا لهذه المرحلة ولتوسعة الرقعة الزراعية وتنويع مصادر الاكتفاء، تم في المرحلة الثانية استصلاح الأراضي وزراعتها والمقدرة مساحتها 70 ألف متر مربع حتى وصلت المحمية الى مساحة اجمالية تقدر بمائة ألف متر مربع، لافتا الى أن المحمية تنتج العديد من الأصناف الزراعية. وقال الحجرف إنه وكتجربة فريدة من نوعها، تمت زراعة القمح لتأمين الأمن الغذائي بمساحة أولية تقدر بـ 20 ألف متر مربع.