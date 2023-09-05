عاطف رمضان



علمت «الأنباء» أن وزارة الأشغال العامة تعتزم طرح مشروع دراسة وتصميم أولي لنظام الأنفاق العميقة في الكويت والذي سيتضمن غلق وصلات الصرف الصحي الحالية مع مجارير الأمطار وتحويل المياه في حالات الطوارئ من محطات الضخ والتنقية الى محطة معالجة تنشأ لهذا الغرض. وقالت المصادر إن المشروع سيتضمن كيفية الاستفادة من المياه المعالجة، ومن المتوقع ان تعلن الوزارة عن مناقصته نهاية العام الحالي.



وأوضحت المصادر أن مدة تنفيذ المشروع 36 شهرا ويهدف الى حماية البيئة ومنع تحويل أي تدفقات الى منطقة جون الكويت من خلال نظام متكامل لربط خطوط الطوارئ لجميع المحطات ومخارج الأمطار على الانفاق والتخلص من مشاكل البيئة الناتجة عن صرف مياه الصرف الصحي الى البحر في حالات الطوارئ والتي تؤدي الى تلوث وتأثر الأحياء البحرية والحد من الفيضانات في المستقبل وفي حالات الطوارئ وحماية التجمعات السكانية ومستخدمي الطرق من خطر الفيضانات وموسم الأمطار.