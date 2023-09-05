أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، أن وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو يبدأ هذا الأسبوع جولة خليجية تضم كلا من المملكة العربية السعودية والكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة. ونقلت محطة «فرانس 24» عن الوزارة القول إن الوزير لوكورنو يبدأ جولته الخليجية يوم الأربعاء المقبل وتستمر حتى 11 الجاري، حيث سيلتقي في السعودية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان، ووزير الدفاع السعودي صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان آل سعود. وفي الكويت سيلتقي الوزير الفرنسي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد، حيث ستتطرق المباحثات إلى «التعاون على مستوى العمليات» إضافة إلى موضوع «تدريب العسكريين».



وبحسب الوزارة، فمن المقرر أن يلتقي الوزير الفرنسي جنودا فرنسيين متمركزين في الكويت ضمن التحالف الدولي ضد ما يسمى تنظيم «داعش»، وهي عملية «العزم الصلب». وحول زيارته للإمارات، قالت الوزارة إن الوزير لوكورنو سيلتقي الرئيس الإماراتي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ووزير الدفاع الإماراتي محمد البواردي، كما سيزور القوات الفرنسية هناك.