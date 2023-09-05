تستعد جمعية الكاريكاتير الكويتية لتدشين معرضها هاشتاق 4، والذي سيقام بتاريخ 18 من سبتمبر الجاري ويستمر على مدى أسبوع.

وفي هذا الإطار، قال رئيس الجمعية محمد ثلاب إن المملكة العربية السعودية ستكون ضيفة الشرف في المعرض عبر مشاركة عدد من الفنانين السعوديين كضيوف شرف يحضر منهم الفنان أيمن الغامدي والفنان عبدالرحمن العتيبي.

وأضاف ثلاب: سيتم عرض أكثر من 150 لوحة كاريكاتير بين الكويت والمملكة، مشيرا إلى أن هذا المعرض يعتبر الأول من نوعه بين البلدين الشقيقين، ويأتي تنظيمه تزامنا مع اليوم الوطني السعودي، حيث أرادت الجمعية أن تشارك مع فنانيها الكويتيين وروادها الإخوة في المملكة الاحتفال بهذا اليوم الذي يمثل قيمة كبيرة لدى كل كويتي وخليجي، متمنين للمملكة الشقيقة دوام التوفيق والرقي لما فيه ازدهارها ونهضة جميع الشعوب العربية.

وختم ثلاب: تشكر جمعية الكاريكاتير مؤسسات الدولة والقطاع الخاص التي تتعاون بشكل مستمر مع الجمعية لنهضة الفن الكاريكاتيري في الكويت وخارجها وتمثيل الفن الكاريكاتيري الكويتي بصورة مشرفة دائما.