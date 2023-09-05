أحمد خميس



أصدر وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس تعميما داخليا حمل رقم 185 ينص على حظر التدخين بجميع أنواعه (السيجارة العادية أو الإلكترونية أو غيرهما) في السيارات والآليات والسفن والزوارق، والتابعة لوزارة الداخلية، وكل ما يعتبر من وسائل النقل العام، كما بين التعميم حظر التدخين في الأماكن العامة والمغلقة وشبه المغلقة، وما في حكمها مثل (الإدارات - المخافر - المقار وغيرها)، وذلك أثناء تأدية الواجب.



وأوضح التعميم أنه يتم تخصيص أماكن للتدخين وفق الاشتراطات البيئية في الإدارات التي يتم تحديدها أو تتم الاستعاضة بالتدخين خارج المبنى، على أن يتم تحديد ذلك من قبل الجهات المختصة.



وبين التعميم أنه على جميع المسؤولين في وزارة الداخلية أن يضعوا الوسائل الإعلامية والإرشادية بمنع التدخين وعدم توفير التسهيلات اللازمة للمدخنين (الطفايات وغيرها) حتى لا يقع أي مسؤول تحت المساءلة القانونية.