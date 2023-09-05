أعلنت شركة شارب (Sharp Corporation) رسميا عن صدور أحدث أجهزة التلفزيون التي تنتجها AQUOS XLED 4K في منطقة آسيا ودول الشرق الأوسط وافريقيا في مايو 2023، حيث يضم هذا السوق بلدانا مثل ماليزيا وتايلاند وسنغافورة وفيتنام وإندونيسيا والفلبين وبنغلاديش وتايوان ودول الشرق الأوسط وافريقيا.



ويعتبر هذا الجهاز ترقية لجهاز AQUOS XLED الذي صدر في اليابان عام 2021، ويتميز بتقنية تجمع بين أفضل المزايا الموجودة في تلفزيونات LCD وOLED، وسيكون هذا الطراز الأحدث بمنزلة جيل جديد من أجهزة التلفزيون الرائدة، حيث يتميز بتصميمه الفني، علاوة على مزاياه الرائعة التي تحقق للمستخدمين تجربة مشاهدة «تضاهي الواقع».



وفي هذا السياق، يقول رئيس وحدة أعمال أنظمة التلفزيون بشركة شارب هيروفومي أوكاموتو: «لقد تطور سوق التلفزيون العالمي خلال العقود الأخيرة بصورة ملحوظة، لاسيما مع إدخال التقنيات الجديدة والمتقدمة، ولأن شارب رائدة صناعة أجهزة التلفزيون اليابانية، فهي تهدف للمساهمة في نمو السوق عن طريق تطوير تقنياتها باستمرار».



وأضاف: «نشعر بسعادة وفخر بالغين اليوم ونحن نكشف الستار عن الجيل الجديد من تقنية AQUOS XLED في آسيا والشرق الأوسط وافريقيا، ونؤمن بأن هذه التقنية تضع معيارا جديدا للترفيه المنزلي وتعزز من تجربة المشاهدة لدى المستهلكين. وسنركز بالسنوات القادمة على ترويج أجهزتنا التلفزيونية».



ويتميز تلفزيون AQUOS XLED 4K من شارب بتقنية Xtreme mini-LED، التي تقدم أعلى منطقة تعتيم في فئتها من أجل سطوع حقيقي. ومع أكثر من 2000 منطقة تعتيم بالإضاءة الخلفية، فإن هذا التلفزيون يوفر تباينا ديناميكيا للألوان لا مثيل له يميزه عن العلامات التجارية الأخرى في السوق.



ويوفر تلفزيون AQUOS XLED 4K من شارب، المصمم بتقنية Deep Chroma Quantum Dot، أعلى تغطية للألوان في تاريخ تلفزيونات AQUOS، مع نطاق تغطية للتدرج اللوني يزيد على 20% مقارنة بالشاشات التقليدية. وبفضل هذا فإن تلفزيون AQUOS XLED 4K إصدار 2023 يقدم ألوانا حقيقية للأشياء وتجربة بصرية تضاهي الواقع.



ولتقديم تجربة صوتية غامرة، يأتي تلفزيون AQUOS XLED 4K من شارب مزودا بنظام مكبر صوت محيطي ARSS+ يحتوي على 11 سماعة تحيط بالشاشة. وتتحقق هذه الميزة بفضل الجمع بين مكبرات صوت تتميز في النطاقات الترددية العالية والمتوسطة والمنخفضة.



وسيتوافر تلفزيون AQUOS XLED 4K بدءا من سبتمبر 2023 في الشرق الأوسط وافريقيا، ويمكن للزبائن زيارة موقع شركة بست للالكترونيات www.best.com.kw او زيارة معارض بست في الشويخ وحولي والبوليفارد لمشاهدة التلفزيون الجديد بأنفسهم وشرائه.