أصدرت وزارة الكهرباء قرارا جديدا برفع تعرفة أسعار الكهرباء للفئات فوق 1500 كيلو واط، في وقت مازال السوريون يعانون من نقص شديد في إمدادات الكهرباء فاقمت معاناتهم مع فصل الصيف الذي كان واحدا من الأشد حرا في السنوات الأخيرة.



وحددت الوزارة في قرارها الذي نشرته وكالة الانباء الرسمية «سانا» تعرفة الاستهلاك من 1501 إلى 2500 كيلو واط بسعر 200 ليرة للكيلو الواحد، فيما حددت سعر الكيلو للاستهلاك فوق الـ 2501 كيلوواط بسعر 450 ليرة للكيلو الواحد.



وأكد معاون وزير الكهرباء لشؤون التخطيط م.أدهم بلان أنه لم يطرأ ارتفاع على الشرائح التي تستهلك أقل من 1500 كيلو واط للدورة الواحدة، موضحا أن هذا التعديل يشمل كل فئات الاستهلاك والشرائح، بحسب «سانا». وأشار بلان إلى أنه تم البدء بالعمل بالتعرفة الجديدة منذ بداية شهر سبتمبر الجاري.



وفي السياق، نقل موقع «أثر» عن بلان تأكيده أن سبب إصدار التعرفة الجديدة لتأمين مستلزمات القطاع وأن هذا الرفع «لن يحسن واقع التيار الكهربائي ولكن سيضمن استمرار تقديم الخدمات».



وأوضح بلان أنه بحسب الدراسات التي تقوم بها الوزارة فإن أغلب المشتركين بالقطاع المنزلي لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 1500 كيلو واط ولهذا تم رفع التعرفة لمن يستهلك فوق هذا 1500 كيلو واط وتعد نسبتهم منخفضة جدا في ظل تقنين التيار الكهربائي، مشيرا إلى أن ما يستهلكه الفرد تحت الحد المذكور فتتم المحاسبة عليه حسب السعر المتعارف عليه، أما ما يستهلكه فوق 1500 كيلو واط تتم محاسبته حسب التعرفة الجديدة 200 ليرة بدلا من 90 ليرة.