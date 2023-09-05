أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب ملك البحرين وولي العهد على نهج مملكة البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين في تعزيز الأمن والازدهار وترسيخ السلام لصالح الجميع.



جاء ذلك لدى لقاء الأمير سلمان بن حمد في قصر القضيبية امس بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني، ود.عبداللطيف بن راشد الزيانــي وزيــر الخارجية البحريني وعدد من كبار المسؤولين، وزير خارجية إسرائيل إيلي كوهين، حيث رحب سموه بوزير الخارجية الإسرائيلي، مشيرا إلى أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل في مختلف المجالات بما يحقق التطلعات المشتركة.



وأشـــار ولـي العهد البحريني إلى أهمية دعم جهود ترسيخ الأمن وتعزيز السلام ومساعي التنمية والازدهار في المنطقة بما يعود بالخير والنفع على الجميع، من منطلق إيمان مملكة البحرين الراسخ بأن الحوار والنهج السلمي والحضاري ضرورة حتمية لتسوية الصراعات والنزاعـــات الإقليميـــة والدولية، وضمان حقوق البشرية في الأمن والنماء والازدهار، مؤكدا موقف مملكة البحرين الثابت والداعم لتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام الذي يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والذي سيؤدي إلى الاستقرار والنماء والازدهار للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وجميع شعوب المنطقة.



وخلال اللقاء أكد الجانبان على أهمية مواصلة تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في المجالات الحيوية لما من شأنه خدمة المصالح المشتركة.



وبحــث الجانبـــــان مستجدات الأوضاع في المنطقة، والتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، حيث تم التأكيد على ضرورة مواصلة بذل مزيد من الجهود لمواجهة التحديات الإقليمية والعمل على حماية أمن المنطقة واستقرارها وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتطرف والعنف، وترسيخ نهج التعايش وإحلال السلام الدائم المبني على الاحترام المتبادل، لما فيه خير شعوب المنطقة والعالم.