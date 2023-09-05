قدم رئيس النادي والاتحاد الكويتي للغوص والإنقاذ م.طلال السرحان درعا تذكارية إلى أمين السر في نادي كاظمة يوسف بوسكندر تقديرا لجهوده في تذليل العقبات وتعاونه المميز الذي ساهم في إنجاح فعاليات بطولة العالم للغوص الحر التي أقيمت على مجمع أحواض عبدالله الدخيل في نادي كاظمة.



وأثنى السرحان على إدارة كاظمة التي تحرص على دعم جميع اللاعبين بجميع الرياضات، وهو أمر يسهم بشكل فعال في تطوير الرياضة.



من جهته، أشاد بوسكندر بالنتائج التي حققها أبطال منتخبات الغوص خلال الفترة الماضية، مثمنا الدور الكبير الذي يقومون به من أجل رفع علم الكويت في المحافل الدولية، مؤكدا أن كاظمة كان ومازال داعما لكل الرياضات والرياضيين.



وشهد الاجتماع الذي عقد في نادي كاظمة حضور أعضاء مجلس إدارة نادي الغوص والإنقاذ محمد الخرافي، محمد الدخيل، وفواز الهويدي وعضو اللجنة الفنية علي الغنام، ومديرة الفرق النسائية هنادي الزعابي.



‏ من جهة أخرى، هنأ رئيس اتحاد غرب آسيا للغوص السرحان، الذي يتخذ من الكويت مقرا له، جميع الأعضاء الذين تم اختيارهم لتمثيل اللجان الدائمة، مؤكدا أن المستويات الفنية والخبرات التي يحظى بها جميع أعضاء اللجان ستسهم في تطوير أداء الاتحاد بشكل كبير.



وكانت نتائج اللجان الدائمة لاتحاد غرب آسيا للغوص شهدت حصول ممثلي الكويت على أربعة مقاعد، وهم: ‏هاني بن حسين «اللجنة الفنية»، ‏سلام الرجيب «لجنة العلاقات الدولية»، ‏هند الناهض «لجنة المساواة بين الجنسين»، وحصة الخالد «لجنة البيئة».