لــم تتمـالـــك المغنيــة الأميركية سيلينا غوميز نفسها لحظة تألق جون مكارثي حارس مرمى نادي لوس إنجيليس في التصدي للهدف الذي كاد أن يسجله ليونيل ميسي لصالح فريقه إنتر ميامي في المباراة التي أقيمت فجر أمس.



وأصبحت لقطة الذهول على وجه غوميز «تريند» على مواقع التواصل الاجتماعي التي كانت حاضرة من بين نجوم الصف الأول في المدرجات.



وعلى الرغم من تسجيله 11 هدفا بالفعل لصالح فريقه الجديد، إلا أن اللاعب البالغ من العمر 37 عاما لم يسجل أي هدف للمرة الثانية على التوالي في الدوري الأميركي الممتاز، ويبدو أن فريق LAFC كان شاكرا لحارس مرماه على إبقاء ميسي في مأزق، بعد تصديه الرائع الذي حرم النجم الأرجنتيني من إضافة هدف إلى رصيده.



وفي منشور على منصة X (تويتر سابقا)، بدت المغنية غير مصدقة لما شاهدته، وعندما طلب منها إرسال رسالة إلى المهاجم الشهير، قالت «أنا أحبك ليونيل ميسي».



وكانت ليلة مليئة بالنجوم على أرض كاليفورنيا، حيث انضم إلى غوميز أيضا نجوم أمثال ليوناردو دي كابريو وأوين ويلسون، كما سافر الأمير هاري لمشاهدة المباراة.



ومثل جميع اللاعبين الكبار، أكد الأسطورة الأرجنتيني انه لايزال له تأثير كبير على مجريات المباراة، حتى لو لم يسجل، حيث قدم تمريرتين حاسمتين ساهمتا في فوز فريقه، بحسب صحيفة «ميرور» البريطانية.