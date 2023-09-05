تمكنت كاسحة جليد أسترالية من إنقاذ باحث واجه «مشكلة طبية» في قاعدة نائية في القارة القطبية الجنوبية.



وأبحرت السفينة «إر إس في نويينا» لمسافة تزيد على ثلاثة آلاف كيلومترات من جنوب تاسمانيا إلى قاعدة كايسي لإنقاذ باحث لم تكشف هويته، حسبما ذكر قسم الإدارة الأسترالية لأنتاركتيكا في بيان.



وكان الباحث، الذي أنقذ، بحاجة إلى تشخيص طبي متخصص ورعاية صحية في أستراليا بسبب «مشكلة طبية» غير محددة، حسبما ورد في البيان.



وبعدما اخترق الجليد على السطح لبلوغ مسافة 144 كيلومترا من قاعدة كايسي، حلقت المروحيتان اللتان كانتا على متنها لمدة ساعة تقريبا لإنقاذ الباحث.



وقال المدير العام للعمليات واللوجستيات في القسم روب كليفتون «تمت المرحلة الأولى من العملية بنجاح».



وسيتلقى المريض رعاية في مركز نوينا الطبي المجهز، وفق كليفتون.



وقاعدة كايسي واحدة من ثلاث قواعد لأستراليا في أنتاركتيكا، وهي تؤوي باحثين يصل عددهم إلى 160 خلال موسم الصيف الجنوبي، ولا يتعدى العشرين خلال الشتاء. وثمة مدرج للطائرات على مسافة سبعين كيلومترا منها، لكن لا يمكن استخدامه في الشتاء بسبب الظروف الجوية القصوى.