40 عاماً الفترة التعاقدية المقدمة لمشروع المركز التعليمي والترفيهي في شارع عبدالله الأحمد

«البلدية» حريصة على تطوير الدراكيل لاستخراج الرمل والحصى بعد عمليات ردم النفايات

إدراج مشروع مجمع تحويل النفايات الصلبة إلى وقود ضمن خطة التنمية 2024/2023

جارٍ دراسة عطاءات الشركات المتقدمة لمشروع ردم النفايات.. و5 سنوات للإنشاء والتشغيل

بداح العنزي



أكد نائب المدير العام لشؤون قطاع المشاريع بالوكالة م.فايز المطيري اتجاه البلدية لإنشاء بنية تحتية لمشاريع معالجة النفايات البلدية الصلبة لطرح مشروع تصميم وتنفيذ موقع ردم صحي للنفايات ومرافقه في منطقة كبد، الأول من نوعه في الكويت وفق المعايير والمواصفات العالمية والذي يسهم في حماية البيئة الطبيعية من التلوث الناجم عن عملية الردم التقليدية المتبعة حاليا وكذلك لتجنب انتشار الامراض والأوبئة في المناطق القريبة للموقع.



وقال المطيري، في مذكرة رفعها الى مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس تتعلق بآخر المستجدات على عدد من المشاريع والمتضمنة التالي: مشروع المركز التعليمي والثقافي الترفيهي بشارع عبدالله الاحمد، حيث اوضح ان المشروع سيطرح للقطاع الخاص وفق تعميم وزارة المالية رقم 1 لسنة 2023 بشأن المزايدات الحكومية، وعليه فإن مستثمر المشروع سيقوم بعمل مخططات تفصيلية للمشروع وترخيصها وفق متطلبات مستندات الطرح التي ستقوم وزارة المالية باعتمادها بعد تزويدها من قبل البلدية، مع مراعاة ضرورة الحصول على موافقة وزير المالية لاعتماد المدة الزمنية لفترة استثمار المشروع وفقا لتعميم وزارة المالية رقم 1 لسنة 2023 بشأن المزايدات الحكومية والمقدرة بـ 40 سنة.



كما تجدر الإشارة الى ان الجدول الزمني لخطة تنفيذ المشروع سالفة الذكر وما تتضمنه من خطوات ومراحل تنفيذية مرتبطة بموافقة الجهات ذات العلاقة للانتقال من مرحلة لأخرى، وسيتم التنسيق والمتبعة المباشرة مع تلك الجهات لسرعة الرد في سبيل انجاز المشروع وفق ما هو مخطط له.



وبالنسبة للبند 1 «تدشين مجمع تحويل النفايات الصلبة إلى رقود جاف» (بالتعاون مع شركة إسمنت الكويت). المشروع مدرج ضمن خطة التنمية للدولة للسنة المالية 2023/2024..



نبذة عن المشروع



٭ في إطار جهود بلدية الكويت ممثلة في إدارة شؤون البيئة ورؤيتها المستقبلية الرامية إلى تطبيق إدارة سليمة ومتكاملة للنفايات البلدية الصلبة وطرق التخلص منها والاستفادة من اعادة تدويرها حماية للبيئة وتقليلا لاستخدام الاراضي في اعمال ردم النفايات، وفي ضوء استراتيجية شركة اسمنت الكويت للاستفادة من المحروقات البديلة والمتمثلة برغبتها في استخدام التكنولوجيا المتقدمة بالاستثمار في الوقود المشتق من مرفوض النفايات Fuel Derived Refuse من خلال انتاج الطاقة عبر عملية حرق النفايات المولدة للطاقة الحرارية والتي ستتم الاستفادة منها في صناعة الاسمنت كونها تستخدم في افران تحتاج طاقة حرارية عالية خلال عمليات الانتاج، ما يسهم في التقليل من حجم النفايات الواردة لمرادم النفايات والتي تزداد سنويا.



٭ وحيث تم اخذ موافقة ادارة املاك الدولة طبقا للمادة 105 وجار عمل اجراءات التعاقد بالتعاون مع شركة اسمنت الكويت، علما ان المشروع سيتم تنفيذه في مردم ميناء عبدالله الذي يحتوي على نسبة 20% من اجمالي كمية النفايات البلدية الصلبة في الكويت، مشيرا الى ان المشروع يهدف الى تحقيق المنفعة العامة للدولة من خلال حماية البيئة والموارد الطبيعية وتقليص هدر مساحات كبيرة من الاراضي المستخدمة في ردم النفايات، وتوفير مصادر بديلة للطاقة من خلال استرجاع الطاقة بواسطة الوقود المشتق من النفايات Fuel Derived Refuse، وخفض تكاليف الوقود الاجمالية والتقليل من حجم النفايات اللازم التخلص منها في مرادم النفايات، ويسهم المشروع في تطوير نظام ادارة النفايات البلدية الصلبة في الكويت عن طريق تحسين الوضع الاقتصادي والبيئي والاجتماعي.



وقال انه جار حاليا مراجعة عقد المشروع من قبل ديوان المحاسبة لأخذ موافقتها على ابرام العقد.



افتتاح مجمع تدوير النفايات الصلبة في منطقة كبد



المشروع الرئيسي: مشروع تطوير وإعادة تأهيل مواقع ردم النفايات في مناطق مختلفة، ويتضمن المشروع الفرعي مشروع تصميم وإشراف وإنشاء وتشغيل وصيانة موقع ردم صحي للنفايات البلدية ومرافقه في منطقة كبد.



ملاحظة: نود التنويه ان المشروع المدرج حاليا في خطة التنمية السنوية للدولة والتابع لادارة شؤون البلدية هو مشروع تصميم وإشراف وإنشاء وتشغيل وصيانة موقع ردم صحي للنفايات البلدية ومرافقه في منطقة كبد، وقد تم تصميم موقع الردم الصحي للنفايات البلدية الصلبة بحيث يحتوي على مرفق لفرز النفايات بغرض تدويره من قبل المصانع والشركات المعنية.



المشروع مدرج ضمن خطة التنمية للدولة للسنة المالية 2023/2024.



نبذة عن المشروع: حرصت بلدية الكويت على تطوير ادارة المرادم الحالية لكونها عبارة عن دراكيل (او حفر) لاستخراج المواد المقلعية (كالرمل والحصى) استغلت بعد الانتهاء منها في اعمال ردم النفايات بمختلف انواعها، الى جانب عدم وجود تصميم هندسي او بيئي لتلك الدراكيل، الامر الذي قد يمثل تهديدا كبيرا على البيئة وصحة الانسان من خلال امكانية تعرض التربة والمياه الجوفية الى التلوث عن طريق المياه الراشحة واحتمالية تلوث الهواء الجوي بالغازات الناتجة عن تحلل النفايات.



ويهدف المشروع الى تحقيق عائد مالي للدولة من خلال فرز النفايات وبيعها بالمزاد للشركات المتخصصة او بتخفيض تكلفة المناقصة من خلال السماح للمناقص بفرز النفايات وبيعها للقطاع الخاص، والاستفادة من المياه المعالجة الناتجة عن وحدة معالجة المياه الراشحة في الري واغراض اخرى، وانتاج طاقة كهربائية من خلال وحدة تجميع ومعالجة الغازات المتولدة عن تحلل النفايات والتي يمكن استغلالها من قبل الدولة، واستغلال مساحة الخلايا المردومة في تركيب ألواح الخلايا الشمسية بعد الاغلاق النهائي للموقع لتوفير طاقة كهربائية لاستخدامها في اغراض متعددة.



ويشتمل على المراحل التالية: مرحلة الانشاء والتشغيل والصيانة لإنشاء وتشغيل وصيانة موقع ردم صحي للنفايات البلدية الصلبة ومرافقه في منطقة كبد.



مدة مرحلة الانشاء والتشغيل والصيانة:



٭ 5 سنوات بحيث تشتمل على مرحلتين: مرحلة الانشاء والصيانة ومدتها سنتان، ومرحلة التشغيل والصيانة ومدتها 3 سنوات.



وجار حاليا دراسة عطاءات الشركات المتقدمة للمشروع من قبل البلدية.