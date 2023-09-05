أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر، أن صرف مكافأة الصفوف الأمامية للعاملين في القطاع النفطي سيكون خلال الشهر الجاري. وقالت المصادر: وفقا للمراسلات الرسمية من المتوقع أن تقوم وزارة المالية بتحويل إجمالي المبالغ المرصودة لقوائم المستفيدين من المكافأة خلال الأيام المقبلة، وبمجرد وصول تلك المبالغ سيتم إيداعها في حسابات المستحقين فورا. وكان القطاع النفطي قد أنهى مراجعة واعتماد كل البيانات والقوائم المطلوبة منه بشأن المستحقين لمكافأة الصفوف الأمامية واعتمادها من ديوان الخدمة المدنية، وإرسالها إلى وزارة المالية تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للصرف. وبينت المصادر أن آلية تحويل المبالغ والصرف ستنتهي خلال الأيام المقبلة ليكون الصرف خلال الشهر الجاري.