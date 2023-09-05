القاهرة - مفرح الشمري

يشهد اليوم الخامس لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين، برئاسة الدكتور سامح مهران، مائدتين مستديرتين، ويشهد اليوم أيضًا انطلاق ورشة فنية جديدة بجانب استمرار 4 من الورش الفنية التي يقدمها المهرجان، بالإضافة إلى تقديم 5 عروض مسرحية ضمن المسابقة الرسمية للدورة الحالية.



حيث تقام الساعة العاشرة صباح اليوم الجلسة الحوارية الأولى تحت عنوان: "60 عاماً من مسرح الطليعة" ويشارك في الجلسة: د. سيد علي إسماعيل (الطليعة والأحداث الوطنية)، د. محمود سعيد (الطليعة والمأثور الشعبي المصري)، محمد علام (الطليعة والمسرح الأوروبي)، عادل حسان (مسرح الطليعة إلى أين؟)، ويدير الجلسة الناقد محمد الروبي.



وفي الثانية عشرة والنصف ظهرًا تقام مائدة مستديرة "لرؤساء ومديري المهرجانات العربية"، يشارك فيها: أحمد أبو رحيمة، إسماعيل عبد الله، أ.د سامح مهران، عبد اللاه السناني، عقباوي الشيخ، علي عليان، مازن الغرباوي، ومعز مرابط.

ويشهد اليوم ايضا انطلاق ورشة فنية جديدة هي "أصول ومبادئ المسرح الارتجالي" ويقدمها الفنان رمزي لينر، بجانب استمرار ورش "تنمية مصادر التمويل" ويقدمها المخرج أحمد العطار، وورشة "موسيقى الجسد والمسرح" تقدمها الناقدة الموسيقية الدكتورة ياسمين فراج، وورشة "توظيف الارتجال لتفجير الطاقات الإبداعية للممثل" وتقدمها الدكتورة إنجي البستاوي، وورشة "بروڤة ممتدة" التي تقدمها الفنانة نورا أمين، وتبدأ جميع الورش فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.



وفي تمام الساعة السادسة مساء اليوم يعرض على مسرح السلام العرض الألماني- السوري المشترك "تابو - tabu"، وفي تمام الساعة الثامنة مساء يُقدم العرض الفلسطيني "فنتولين العودة" على مسرح الطليعة، وفي التوقيت ذاته يقدم العرض المسرحي الإيطالي

" ابينا"، وفي تمام الساعة العاشرة مساء يُقدم العرص الإماراتي "قائمة الخديج" على مسرح السامر، وفي التوقيت نفسه يُقدم العرض الأرميني "Bukowski بوكوفيسكي" على مسرح العرائس.