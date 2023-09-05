أسامة أبو السعود

أصدر وكيل وزارة العدل هاشم القلاف قرارا بترقية 878 موظفا وموظفة في وزارة العدل بالاختيار.

وجاء في القرار الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه «قرار إداري رقم 4113 لسنة 2023، بعد الاطلاع على قانون ونظام الخدمة المدنية، وعلى قراري مجلس الخدمة المدنية رقمي 7 لسنة 1980 و18 لسنة 2011 بشأن قواعد الترقية بالاختيار، وعلى القرار الوزاري رقم 2023/748 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات، وعلى محضر اجتماع لجنة شؤون الموظفين رقم (5) بتاريخ 2023/8/2 وعلى ميزانية الوزارة للسنة المالية 2023/2022 قرر:

مادة 1: «يرقى بالاختيار الموظفون المدرجة أسماؤهم إلى أول مربوط الدرجة المبينة قرين اسم كل منهم، إضافة إلى منحهم علاوة دورية من علاوات الدرجة المرقين إليها وذلك اعتبارا من 2023/3/31».

مادة 2: على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لذوي الشأن.

أسماء 878 موظفاً وموظفة تمت ترقيتهم في «العدل» بـ «الاختيار» (PDF)