استبعد البرازيلي أنتوني جناح مان يونايتد من تشكيلة منتخب بلاده التي ستخوض تصفيات كأس العالم المقبلة، بعد اتهامات بالاعتداء الجسدي من قبل صديقته السابقة.



وقال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في بيان إن أنتوني استبعد من أجل «الحفاظ على الضحية المفترضة واللاعب والمنتخب والاتحاد البرازيليين». وسيحل مهاجم أرسنال غابريال جيزوس محل أنتوني في التشكيلة التي ستواجه بوليفيا في الثامن من الشهر الجاري والبيرو في 12 منه. ونفى أنتوني (23 عاما) الاعتداء الجسدي على صديقته السابقة غابرييلا كافالين في بيان عبر حسابه على «إنستغرام»، مشيرا إلى أنه كان «ضحية اتهامات باطلة». وقال أنتوني «أستطيع أن أؤكد بهدوء أن الاتهامات كاذبة، وأن الأدلة التي قدمت وستقدم ستظهر أنني بريء». وجاء هذا النفي بعدما نشرت تقارير صحافية برازيلية رسائل عبر تطبيق «واتساب»، يزعم أنها بين أنتوني وكافالين وأن اللاعب يهدد فيها شريكته السابقة. وفي إحدى المحادثات التي نقلتها وسائل الإعلام المحلية، قالت كافالين إنه يجب عليه الاعتذار عن «الركلات والاعتداءات». ثم يبدو أن أنتوني يرد على ذلك بكلمة «آسف».