واصل الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف أول عالميا بنجاح حملة الدفاع عن اللقب في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس، آخر البطولات الأربع الكبرى على ملاعب فلاشينغ ميدوز، ببلوغه الدور ربع النهائي إثر تغلبه على الإيطالي ماتيو أرنالدي 6-3 و6-3 و6-4 الإثنين.



ولحقت التونسية أنس جابر الخامسة عالميا ووصيفة بطلة النسخة الاخيرة بالپولندية إيغا شفيونتيك الأولى وحاملة اللقب خارج البطولة بخسارتها أمام الصينية كينوين جينغ 2-6 و4-6 في ثمن النهائي.



في المباراة الاولى، احتاج ألكاراز البالغ من العمر 20 عاما إلى ساعة و57 دقيقة لتحقيق الفوز الأول على أرنالدي البالغ من العمر 22 عاما في أول مواجهة بينهما.



وهي المرة الثالثة تواليا التي يبلغ فيها ألكاراز ربع نهائي فلاشينغ ميدوز، وبات أول لاعب يحقق هذا الإنجاز في أول ثلاث مشاركات له في البطولة الأميركية منذ عام 1980، والثاني تحت 21 عاما يفعلها بعد الأميركي أندريه أغاسي.



ويلتقي الإسباني الذي سيخسر صدارة التصنيف العالمي لصالح الصربي نوفاك ديوكوفيتش مع نهاية البطولة، مع الألماني ألكسندر زفيريف الثاني عشر الذي فاز على الإيطالي يانيك سينر 6-4،3-6،6-2،4-6، و6-3 في مباراة استمرت أربع ساعات و41 دقيقة.



وبلغ الدور ذاته الروسي أندري روبليف الثامن بفوزه على البريطاني جاك درايبر 6-3 و3-6 و6-3 و6-4.



ولدى السيدات، لم تكن حال جابر الوصيفة أفضل من شفيونتيك البطلة ولحقت بها إلى خارج البطولة بخسارتها أمام جينغ 2-6 و4-6 في ثمن النهائي.



وكانت شفيونتيك جردت من لقبها بخسارتها أمام اللاتفية يلينا أوستابنكو 6-3 و3-6 و1-6.



وصمدت التونسية البالغة من العمر 29 عاما والتي بلغت أيضا المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الاربع الكبرى، عامي 2022 و2023، في الأدوار الثلاثة الاولى التي لم تظهر خلالها بمستواها المعهود بسبب وعكة صحية وتعب جسدي، حيث تخطتها بصعوبة قبل أن تعجز اليوم عن مواصلة مشوارها ومقارعة الصينية الواعدة (20 عاما).



وتلاقي الصينية في ربع النهائي، البيلاروسية المصنفة ثانيا عالميا أرينا سابالينكا بعدما تفوقت على الروسية داريا كاساتكينا 6-1 و6-3.



وأطاحت الأميركية ماديسون كيز السابعة عشرة بمواطنتها جيسيكا بيغولا الثالثة عندما تغلبت عليها 6-1 و6-3.