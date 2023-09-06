بلغت صربيا نصف نهائي كأس العالم لكرة السلة للمرة الثالثة بعد استقلالها عن مونتينيغرو، وذلك بصعقها ليتوانيا بفوز كبير مستحق 87-68 في مانيلا.



ودخلت ليتوانيا المواجهة وهي المرشحة الأوفر حظا لبلوغ نصف النهائي للمرة الثالثة، بعد 2010 (حلت ثالثة) و2015 (رابعة)، لاسيما أنها لم تتذوق طعم الهزيمة في الدورين الأول والثاني وتغلبت على الولايات المتحدة 110-104 في المباراة الأخيرة من الدور الثاني (دور مجموعات أيضا). لكن وبعدما كانت البداية لصالحهم، وجد يوناس فالانشيوناس ورفاقه أنفسهم يلهثون خلف النتيجة بعدما عجزوا عن مجاراة الصرب الذين سيطروا تماما على المواجهة، في طريقهم لحسم اللقاء.



إلى ذلك، أجرى اللاعب الصربي بوريتسا سيمانيتش جراحة لاستئصال كليته، بعد إصابة تعرض لها خلال مواجهة منتخب جنوب السودان في البطولة.



وخضع سيمانيتش للجراحة في أحد مستشفيات العاصمة الفلبينية (مانيلا)، بعدما أصيب بضربة مرفق من لاعب من منتخب جنوب السودان خلال مباراة في دور المجموعات.



وقال المنتخب الصربي إن المضاعفات الناجمة عن الجراحة الأولى دفعته إلى إجراء عملية جراحية أخرى عندما استؤصلت إحدى كليتيه.