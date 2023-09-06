تراجع صادرات البلاد بنسبة 8.2% بقيمة 586 مليون دينار لتصل إلى 6.6 مليارات دينار

6.13 مليارات دينار صادرات الكويت النفطية خلال الربع الأول من العام.. بتراجع 9%



علي إبراهيم



كشفت بيانات رسمية اطلعت عليها «الأنباء» أن فاتورة السلع التي تستوردها الكويت ارتفعت بنسبة 18% بما قيمته 449 مليون دينار خلال أول 3 أشهر من 2023 لتصل إلى 2.96 مليار دينار، مدفوعة بشكل رئيسي من زيادة كميات الواردات السلعية بنحو 1.08 مليون طن لتصل إلى 9.46 ملايين طن خلال الفترة ذاته.



ويأتي ذلك فيما تراجعت صادرات الكويت السلعية بنسبة 8.2% بما قيمته 586 مليون دينار لتصل إلى 6.6 مليارات دينار خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، وجاء التراجع في الصادرات السلعية بشكل رئيسي من تراجع صادرات النفط ومشتقاته الأساسية التي تراجعت بنحو 9% بما قيمته 617 مليون دينار، وذلك ضمن التزام الكويت بقرارات «أوپيك+» لخفض مستويات إنتاج النفط.



وتفصيليا، لجهة الصادرات، فقد تراجعت بنسبة 8.2% بما قيمته 586 مليون دينار لتصل إلى 6.6 مليارات دينار خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023 مقارنة مع نحو 7.2 مليارات دينار بنهاية الفترة ذاتها من 2022، وأظهرت الأرقام أن التراجع الأكبر لقيمة الصادرات جاء من النفط ومشتقاته الأساسية التي انخفضت بنحو 9% بما قيمته 617 مليون دينار خلال أول 3 أشهر من 2023 لتبلغ 6.13 مليارات دينار بنهاية مارس الماضي مقارنة مع 6.75 مليارات دينار بنهاية مارس 2022.



يأتي ذلك فيما ارتفعت الصادرات الأخرى بنحو 9.8 ملايين دينار لتبلغ بنهاية مارس 2023 نحو 309.8 ملايين دينار مقارنة مع 300.6 مليون دينار بنهاية مارس 2022، أما السلع المعاد تصديرها، فبلغت قيمتها الإجمالية بنهاية مارس 2023 نحو 158.12 مليون دينار بزيادة 21.7 مليون دينار بما نسبته 16% قياسا إلى سلع معاد تصديرها بقيمة 136.37 مليون دينار بنهاية مارس 2022.



وأظهرت البيانات أن إجمالي صادرات الكويت بلغ 33.43 مليون طن خلال أول 3 أشهر من 2023، بزيادة 1.76 مليون طن قياسا إلى الفترة المماثلة من 2022، إذ بلغت الصادرات حينها نحو 31.67 مليون طن.



وبلغت صادرات الكويت خلال الربع الأول من 2023 عبر البحر 33.11 مليون طن صدرت من خلال البواخر، مقابل 31.34 مليون طن خلال الفترة المماثلة من 2022، و314.7 ألف طن منها صدرت عبر وسائل النقل البري مقابل 322.64 ألف طن خلال الفترة المماثلة من 2022، بينما صدر 2727 طن عبر الشحن الجوي، مقابل 4536 طن خلال الفترة المماثلة من 2022.



الواردات السلعية



وارتفعت واردات الكويت من السلع المستوردة بنسبة 18% بما قيمته 449 مليون دينار خلال أول 3 أشهر من العام لتصل إلى 2.96 مليار دينار بنهاية مارس 2023 مقارنة مع 2.5 مليار دينار بالفترة المقابلة من 2022، وفي المقابل ارتفعت كميات السلع التي استوردتها الكويت خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023 إذ بلغت 9.46 ملايين طن بزيادة قدرها 1.08 مليون طن، قياسا إلى واردات بلغ حجمها 8.38 ملايين طن بنهاية مارس 2022.



وبلغ حجم الواردات السلعية التي جاءت إلى الكويت عن طريق البحر في الربع الأول من 2023 نحو 8.58 ملايين طن مقارنة مع 7.58 ملايين طن بنهاية مارس 2022، بينما بلغت كميات السلع القادمة عن طريق البر نحو 837.17 ألف طن بنهاية مارس 2023 مقارنة مع 755.7 ألف طن بنهاية مارس 2022، وبلغت كميات الواردات السلعية القادمة إلى البلاد عن طريق الجو 41.7 ألف طن مقارنة مع 36.59 ألف طن بنهاية مارس 2022، فيما ظلت كميات الواردات عبر البريد ثابتة كما هي عند 13 طنا.

6.7 ملايين دينار مشتريات الشعر الصناعي

بلغت قيمة مشتريات الشعيرات والتركيبات الصناعية في الكويت خلال الربع الأول من 2023 نحو 6.77 ملايين دينار مقارنة مع 5.87 ملايين دينار عن الفترة ذاتها من 2022، بينما بلغت قيمة واردات البلاد من الأحذية نحو 38 مليون دينار في أول 3 أشهر من العام الحالي مقارنة مع 31.56 مليون دينار بنهاية مارس 2022.

143.7 مليون دينار صرفت على الذهب والمجوهرات

شهدت واردات الكويت من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والذهب ارتفاعا ملحوظا خلال الربع الأول من العام الحالي، إذ بلغت قيمتها نحو143.7 مليون دينار مقارنة مع 125.6 مليون دينار خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2022.



146 مليوناً لشراء حيوانات حية ولحوم



كشفت البيانات أن الكويت استوردت في أول 3 أشهر من العام الحالي بـ 146 مليون دينار منتجات اللحوم الحيوانية والحيوانات حية وألبان وأسماك، وأظهرت البيانات أن واردات الكويت من تلك السلع شهدت زيادة بنسبة 145 بما قيمته 18.4 مليون دينار قياسا إلى واردات بقيمة 127.59 مليون دينا رعن الربع الأول من 2022.



16.6 مليون دينار أنفقت على البن والشاي



أظهرت الأرقام أن انفاق المواطنين والمقيمين في الكويت على البن والشاي والبهارات خلال الربع الأول من العام الحالي شهد تراجعا طفيفا إذ بلغت قيمة الواردات من تلك المنتجات نحو 16.6 مليون دينار مقارنة مع 17.12 مليون دينار أنفقت على ذات الأصناف خلال الربع الأول من 2022.



78% زيادة في مشتريات «الكاكاو»



شهدت مشتريات المواطنين والمقيمين من «الكاكاو» قفزة كبيرة خلال أول 3 أشهر من العام الحالي إذ زادت بنحو 78% بما قيمته 8 ملايين دينار لتبلغ 18.5 مليون دينار، مقارنة مع 10.43 ملايين دينار قيمة مشتريات الكويت منها خلال الربع الأول من 2022.



27.58 مليون دينار مشتريات السجائر والشيشة

ارتفعت مشتريات السجائر ومعسل الشيشة والسجائر الإلكترونية في الكويت بنحو 86% بما قيمته 12.79 مليون دينار خلال الفترة من يناير إلى نهاية مارس 2023، إذ بلغت في الربع الأول من العام الحالي نحو 27.58 مليون دينار، مقارنة مع 14.79 مليون دينار بنهاية الربع الأول من 2022.



66.3 مليون دينار مشتريات العطور



ارتفعت مشتريات المواطنين والمقيمين من العطور ومنتجاتها بصورة ملحوظة، إذ بلغت قيمة الزيوت العطرية ومستخلصات المواد الراتنجية ومحضرات العطور بنهاية مارس 2023 إلى نحو 66.38 مليون دينار مقارنة مع 56.76 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من 2022.







أهم ٥ دول تصدر إليها الكويت



٭ 97.44 مليون دينار الإمارات



٭ 84.45 مليون دينار الهند



٭ 57.95 مليون دينار السعودية



٭ 49.19 مليون دينار الصين



٭ 30.98 مليون دينار العراق



أكبر 7 دول نستورد منها



٭ 574.4 مليون دينار الصين



٭ 270.1 مليون دينار أميركا



٭ 257.06 مليون دينار الإمارات



٭ 164.44 مليون دينار السعودية



٭ 160.42 مليون دينار اليابان



٭ 143.5 مليون دينار ألمانيا



٭ 118.22 مليون دينار إيطاليا