

أسامة دياب



في إطار سعيها الدؤوب لتعزيز العلاقات بين الشركات التركية والكويت، قامت السفيرة التركية لدى البلاد طوبى نور سونمز بزيارة للعديد من الشركات التركية العاملة بنشاط في المشاريع التنموية داخل الكويت.



وخلال الزيارة عقدت سونمز اجتماعات مع مسؤولي هذه الشركات والتي شملت جنكيز إنشات، وكولين، وماكيول التي تولت أدوارا كبيرة في مشاريع البناء الجاري تنفيذها في مدينة جنوب المطلاع، وهي موطن مستقبلي لأكثر من 100 ألف مواطن كويتي.



واستمعت السفيرة باهتمام إلى معلومات تفصيلية حول المشاريع، فعلى سبيل المثال، عرضت شركة كولين إنجازاتها في استكمال أعمال البنية التحتية الحيوية، والتي تغطي الطرق المنخفضة وشبكات الطرق الرئيسية ومكونات البنية التحتية المرتبطة بها ضمن مشروع مدينة جنوب المطلاع.



كما قامت شركة جنكيز بتنفيذ أعمال البنية التحتية بما في ذلك الصرف الصحي ومياه الأمطار وإمدادات المياه العذبة وخطوط الاتصالات والري بإجمالي يصل إلى 700 كيلومتر من الأنابيب بالإضافة إلى 150 كيلومترا من الطرق و131 قطعة من مباني المحطات الفرعية و7 خزانات ترشيح ومحطات ضخ.



كذلك نفذت شركة ماكيول مشروع RA245 - طريق مدينة المطلاع المستقبلية، بما في ذلك طريق مقسم بطول 24 كم وتقاطع IC1 من أربعة مستويات.



وقالت السفيرة سونمز: من المعلوم أن «المقاولات التركية» أصبحت واحدة من العلامات التجارية في العالم، فنجاح الشركات التركية في قطاع البناء والمقاولات أصبح معروفا جدا وله سمعة عالمية. وتجد ضمن قائمة «أفضل 250 مقاولا دوليا في العالم» التي تعلنها المجلة الرائدة في مجال صناعة البناء والتشييد «Engineering News Record-ENR» كل عام 40-45 شركة تركية تأخذ مكانها في هذه القائمة مما يجعل تركيا في المركز الثاني عالميا. وحتى الآن، لم يتم تسجيل أي ضرر من أي من مشاريع البنية التحتية أو البنية الفوقية عالية الجودة التي أنجزتها الشركات التركية في الخارج، لا بسبب الزلازل أو أي كوارث طبيعية.



وفي الختام، أعربت السفيرة سونمز، عن فخرها واعتزازها بإنجازات شركات البناء التركية الناجحة، وأكدت استعداد هذه الشركات للمواصلة والاستمرار في دعم تطوير البنية التحتية في الكويت بالسنوات المقبلة.