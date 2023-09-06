

أسامة دياب



أكد سفير جمهورية كوريا الشمالية لدى البلاد جو ميونغ تشو، عمق علاقات الصداقة والتعاون بين بلاده والكويت والتي وصفها بالتاريخية، مشيرا إلى وجود امكانية كبيرة لتطويرها والتوسع فيها نحو الأفضل.



جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في الحفل الذي اقامته السفارة مساء أمس الأول بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 75 لتأسيس جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية وذلك بحضور ممثل الحكومة الكويتية نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا خالد جاسم الياسين. وأضاف تشو: «لقد قدمت الكويت في السنوات الماضية لبلادنا مساعدات إنسانية عندما اجتاحتها الكوارث الطبيعية اضافة الى القروض من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لدعم المشاريع التنموية في بلادنا». وأشاد بسياسة الكويت الإنسانية والجهود التي تبذلها لتحقيق التضافر الاجتماعي والوطني وتنويع الاقتصاد وتحسين مستوى معيشة الشعب.



وثمن الدور المشهود الذي تقوم به الكويت لدعم وتعزيز العمل العربي المشترك ولترسيخ دعائم حفظ الأمن والسلام على الصعيد الاقليمي والدولي في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الأمير وولي عهده الأمين.



وتابع تشو: «سنبذل كل ما في وسعنا من الجهود لتطوير وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين على مختلف المستويات بما يخدم مصلحة شعبي البلدين».