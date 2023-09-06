نفخر بما عرضه أبناء الوطن وكم المعلومات لديهم عن تاريخ كل عملة

دشتي: 10 أعضاء من جمعية هواة الطوابع شاركوا بعملات نادرة





أسامة دياب



تم افتتاح معرض العملات الورقية والمعدنية الدولية الثاني في متحف الكويت الوطني برعاية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالتعاون مع الجمعية الكويتية لهواة الطوابع والعملات بحضور ورعاية الشيخة هالة البدر.



وأشادت البدر بكم العملات الزاخر الذي تم عرضه هذا العام، لافتة إلى أن كل عملة معروضة حملت تاريخ أمة وحقبة زمنية تاريخية معينة وكانت لها دلالات متميزة.



وأشارت في تصريح للصحافيين على هامش افتتاحها المعرض إلى إبداع المشاركين في المعرض، معربة عن فخرها بما عرضه مجموعة من أبناء الوطن وكم المعلومات التي يعرفونها عن تاريخ كل عملة معروضة وأسباب صكها، متمنية لهم المزيد من التألق.



بدوره، قال أمين سر الجمعية الكويتية لهواة الطوابع والعملات د.عيسى دشتي إن 10 أعضاء شاركوا في المعرض كل بمجموعته من العملات المعدنية والورقية النادرة من الذهب والفضة من مختلف دول العالم.



وأعرب عن شكره لإدارة متحف الكويت الوطني لاستضافة المعرض بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لتحقيقهم أحد أهداف الجمعية وهو نشر ثقافة جمع العملة، معلنا عن ترحيب الجمعية بانضمام جميع هواة جمع العملات في أي وقت، مؤكدا أن هواية جمع الطوابع والعملات ثقافة وادخار.