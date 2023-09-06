بشرى شعبان

كشفت مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة د.بيبي العميري ان الهيئة وضمن استراتيجية عملها للتسهيل على ذوي الاعاقة تعمل على مقترحين بخصوص مواعيد اللجان وإلغاء توزيع الأرقام وإنهاء فترة الانتظار للدخول إلى اللجان الطبية المختصة بالاتفاق مع إدارة النظم الآلية في الهيئة.



وقالت العميري في تصريح لـ «الأنباء» إنه تم عقد اجتماع مع الموظفين المعنيين بذلك لتنفيذ المقترحين وهما أن تتضمن الرسالة الآلية التي ترسل لذوي الاعاقة بالإضافة الى تاريخ اليوم ساعة موعد الدخول إلى اللجنة وتحديد 5 مواعيد في الساعة الواحدة أو أن يحدد ذوو الاعاقة عبر النظام الآلي الموعد الذي يناسبهم، مشيرة إلى أن تنفيذ هذين المقترحين بحاجة لتعديلات في النظم الآلية وبعض الوقت.



وحول الخدمات التعليمية، اكدت أن هناك تنسيقا مع «التربية» لنقل خدمات التعليم بالكامل الى الوزارة وفقا للمعايير الدولية وسيكون الدمج داخل المؤسسات التعليمية الحكومية هو الأساس والابتعاد عن المدارس المخصصة فقط لذوي الاعاقة التي تتعارض مع المعايير الدولية. وأعلنت عن آلية جديدة لتجديد شهادات الاعاقة، على ان تجدد للأشخاص فوق 21 عاما تلقائيا ولا تحتاج لمراجعة اللجان ويتم التقييم التلقائي وتمنح الشهادة لمدة خمس سنوات أو مدى الحياة، أما لمن دون 21 عاما، فتمنح الشهادة لمدة خمس سنوات او مدى الحياة باستثناء الاعاقة التطويرية لوجود تغيير مستمر في الحالة بالنسبة للأعمار الصغيرة ومن الممكن ان تسوء حالتها.



وحول الاعاقات الجديدة، أشارت الى أنها تمنح خمس سنوات، وجار العمل بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث يتم تحويل التقرير مباشرة الى الطبيب المعالج ومنه الى الهيئة آليا، وذلك للحصر الدقيق لحالات الاعاقة وعلى أساسها يتم وضع خطط تطوير الخدمات لتسهيل حياة ذوي الاعاقة.