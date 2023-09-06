

بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية ووزارة الداخلية لتحصيل المديونيات المستحقة على الأجانب للدولة قبل مغادرة البلاد، تعلن وزارة الداخلية عن البدء بتفعيل قرار تحصيل المديونيات المستحقة على الأجانب لوزارة المواصلات قبل مغادرة البلاد ابتداء من اليوم.



‏وأضافت أنه يتوجب على كل أجنبي يرغب في مغادرة البلاد أيا كان سبب المغادرة، أن يقوم بسداد الفواتير المستحقة عليه، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة المواصلات أو تطبيق «سهل».



‏وتهيب وزارة الداخلية بالجميع ضرورة الالتزام بالأحكام القانونية المقررة وعدم مخالفة هذه الأحكام، حيث إنها لن تتوانى في القيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام العام في البلاد.