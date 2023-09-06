

ترأس وكيل وزارة الداخلية رئيس المجلس الأعلى للمرور الفريق أنور البرجس اجتماع المجلس الأعلى للمرور السابع عشر بمقر وزارة الداخلية، بحضور وكيل وزارة الأشغال العامة عيد الرشيدي، وسعود الجويسر نائبا عن وكيل وزارة التربية، ووكيل وزارة الإعلام د.م.ناصر محيسن، والوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء عبدالله الرجيب، ومدير الهيئة العامة للطرق والنقل البري م.رجاء المؤمن، والعميد خالد محمود نائبا عن مدير عام الإدارة العامة للمرور، ومدير مركز النقل والسلامة المرورية بجامعة الكويت د.فهد الركيبي، وأمين سر المجلس العميد سالم العجمي.



في بداية الاجتماع، رحب الفريق البرجس بالحضور ونقل لهم تحيات وتقدير النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد وتمنياته لأعضاء المجلس بالتوفيق ومواصلة العمل الجاد لإيجاد حلول للمشكلات المرورية الآنية والمستقبلية بما يضمن سلامة مستخدمي الطريق وتسهيل حركة المركبات.



وخلال الاجتماع، تم بحث آلية تطبيق توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بشأن إيجاد الحلول المناسبة لحركة النقل الجماعي بصفة عامة ونقل الطلبة بصفة خاصة وتأمين وسلامة حركة المرور مع بداية انطلاق العام الدراسي الجديد، كما ناقش المجلس العديد من الجوانب المرورية والتنظيمية من بينها استعداد الوزارات والجهات المعنية لاستقبال العام الدراسي الجديد، والعرض المرئي المقدم من أمانة سر المجلس بخصوص تشكيل عدد من اللجان الفنية المتعلقة بموضوع النقل الجماعي للركاب، والحملة التوعوية المرورية ولجنة دراسة وتنقيح اللائحة التنفيذية لقانون المرور، وأخيرا اللجنة المكلفة بإعداد منهج التوعية المرورية المقرر لطلاب الصف الثاني عشر.



وأكد وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس على أهمية تضافر الجهود لوضع الحلول العملية والعلمية للمشكلة المرورية، مشيرا إلى أنه سيتم عرض نتائج الدراسات والاقتراحات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع وما تم التوصل إليه من توصيات وقرارات لرفعها إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد لاعتمادها وتحويلها إلى واقع ملموس.