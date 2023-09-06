

نشر جهاز متابعة الأداء الحكومي الذي يرأسه الشيخ أحمد مشعل الأحمد فيديو تضمن أبرز ما جاء في برنامج عمل الحكومة للسنوات 2023-2027 في قطاعات الإسكان والنقل والمواصلات والخدمـــات اللوجستيـــة والترفـيه، والتكنولوجيا والمعلومات والطاقة المتجددة، اضافة إلى برامج النمو الاقتصادي المستدام، ومراجعة رواتب موظفي القطاع العام، ورفع إنتاجية موظفي الدولة، والاستثمار في الشباب والرياضة والثقافة ورفاه مستدام ورأس مال بشري قوي، ورعاية صحية متقدمة.



وفيما يلي التفاصيل:



1- قطاع الإسكان:



٭ أراض سكنية:



توزيع عدد 15094 أرض سكنية في مناطق جنوب مدينة سعد العبدالله وجنوب القيروان.



٭ أذونات البناء:



توزيع عدد 42932 إذن بناء في 3 مناطق، هي جنوب مدينة سعد العبدالله وجنوب القيروان وجنوب مدينة صباح الأحمد السكنية.



2- قطاع النقل والمواصلات والخدمات اللوجستية:



٭ مشروع مطار الكويت الجديد T2.



مبنى مطار الكويت الجديد T2 مقام على 708 آلاف متر مربع ويضم 51 بوابة ركوب ومواقف طائرات ومصمم لاستيعاب 25 مليون مسافر سنويا مع إمكانية استيعاب وتحميل 21 طائرة من طراز A380.



٭ مشروع ميناء مبارك الكبير



مجهز لاستحداث 4 أرصفة في المرحلة الأولى و20 رصيفا في المرحلتين الثانية والثالثة.



٭ مشروع خط السكة الحديدية



يهدف الى تدشين مشروع الربط السككي الخليجي المشترك وتطوير بنى تحتية سياحية ولوجستية بالمنطقة المحيطة.



3- قطاع الترفيه



٭ مشروع المدينة الترفيهية



المشروع يوفر فرص عمل من 3000 إلى 4000 بحلول عام 2035، والتي تضم مدينة الملاهي بحجم 200 ألف متر مربع.



٭ تطوير جزيرة فيلكا



الجزيرة تسهم بنحو 60 إلى 80 مليون دينار في الناتج المحلي وتوفر من 2000 إلى 3000 فرصة عمل بحلول عام 2035.



4- قطـــاع الاتصــــالات والتكنولوجيا



٭ تأسيس شركة بريد الكويت، وتأسيس شركة لإدارة شبكات الاتصالات الثابتة والألياف الضوئية بالشراكة مع القطاع الخاص.



5- قطاع الطاقة المتجددة:



٭ إطلاق آلية فعالة للوصول إلى إنتاج 15% من استهلاك الشبكة الكهربائية للدولة من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 هذا بالإضافة إلى تدشين مجمع تحويل النفايات الصلبة إلى وقود جاف (بالتعاون مع شركة أسمنت الكويت).



٭ ممكنات النمو الاقتصادي المستدام



1036 قسيمة صناعية على القطاعات الصناعية و350 قسيمة صناعية وحرفية لدعم صغار المستثمرين.



6 - خلق فرص العمل وبناء القدرات



٭ برنامج رفع إنتاجية موظفي الدولة



من خلال وضع إطار متكامل لمراجعة رواتب القطاع العام وتطبيق برنامج إدارة الموظفين في القطاع العام وربطه بالحوافز المالية والترقيات الإدارية، وإنشاء مركز لاختبارات القبول القياسية للوظائف الحكومية والتدريب الفني لموظفي القطاع العام.



7- برنامج الاستثمار في الشباب والرياضة والثقافة - رفاه مستدام ورأس مال بشري قوي



سيتم من خلاله تصميم وإنشاء عدد 3 استادات رياضية بمعايير عالمية في مختلف المحافظات، وتدشين مركز تعليمي ثقافي ترفيهي في شارع عبدالله الأحمد.



٭ برنامج رعاية صحية متقدمة



٭ تدشين مــركز طبـــي متخصص لعلاج الإدمان وإعادة تأهيل مدمني المخدرات.