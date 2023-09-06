

نظم نادي «رقي»، المتخصص في دعم الثقافة والإعلام التابع لهيئة الملتقى الإعلامي العربي، جلسة حوارية مع وزير الإعلام الأسبق سامي النصف، استعرض خلالها خبراته الإعلامية في جو حواري شيق مع عدد من الإعلاميين والمهتمين.وتطرق النصف خلال الجلسة الحوارية إلى عدد من قضايا الإعلام المختلفة والحالة الإعلامية الراهنة في الكويت والوطن العربي إضافة إلى تطلعات المستقبل. وقال أمين عام الملتقى ماضي الخميس لـ «كونا» عقب الجلسة إن «رقي» يعتبر أحد أنشطة الملتقى وتم اختيار اسمه «لأننا نهدف من خلاله إلى الارتقاء بالفكر الثقافي والإعلامي وما يصاحب ذلك من صناعة».



وأضاف الخميس أن النادي اجتماعي وإعلامي وثقافي ويضم نخبة من الإعلاميين والمهتمين ويهدف لإيجاد فرص للشباب في مجالات الإعلام والثقافة من خلال تدريبهم وتطويرهم وتأهيلهم وخلق مجالات لتبادل الآراء والأفكار.



بدورها، قالت رئيسة النادي رقية آل شيخ في كلمة مماثلة إن «رقي» يقيم الحوارات العميقة والنقاشات والدورات التي تخدم المجال الإعلامي والثقافي والأدبي للوصول إلى مستوى فكري ثقافي أفضل.



من جانبه، أكد الإعلامي سالم العجمي أهمية مثل هذه الملتقيات لإبراز دور الإعلام الكويتي وعرض نقاط القوة والضعف والمساهمة في إيجاد الحلول للارتقاء بالمستوى الثقافي والإعلامي.



وأشار العجمي الى أن الجلسة أكدت ضرورة مواكبة العالم واستخدام التكنولوجيا في الإعلام وشددت على دور الإعلام الإلكتروني الذي أصبح من الوسائل المهمة في نشر المعلومة وسرعة وصولها من خلال الأجهزة الذكية.



من جهتها، أعربت د.الفنانة عبير الجندي لـ «كونا» عن سعادتها بالمشاركة في هذه الجلسة الحوارية، مشيرة إلى أنها بمنزلة «صالون ثقافي حواري» ممتع ومفيد. ولفتت الجندي إلى أن هذه الفعالية وأمثالها تسهم في تقوية الترابط بين الإعلاميين والمثقفين وتحسن من مهنيتهم وتزيد من ثقافتهم من خلال التعرف على خبرات بعضهم البعض.



وتأتي هذه الفاعلية في سياق أنشطة النادي الإعلامية التي من شأنها عرض الأفكار الخاصة بالمجال الإعلامي من قبل المهتمين والمختصين في هذا الشأن والعمل على تحسين البيئة الثقافية والإعلامية والنهوض بالمجتمع.